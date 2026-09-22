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Зняття санкцій з олігархів. Сибіга пояснив ЄС, як зіпсувати святкування Москві

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зняття санкцій з олігархів. Сибіга пояснив ЄС, як зіпсувати святкування Москві
Сибіга відреагував на зняття санкцій з Усманова та Фрідмана
фото: «РБК-Україна»

Очільник українського МЗС закликав країни Євросоюзу запровадити власні обмеження проти Усманова та Фрідмана

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував виключення російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана із санкційного списку. Глава МЗС закликав держави Європейського Союзу запровадити проти них національні санкції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Сибіги в Х.

Міністр назвав рішення щодо Усманова та Фрідмана «ганебним і нічим не виправданим». За його словами, у Москві сприйняли його як привід для святкування. «У Москві святкують, адже отримали те, чого прагнули: відчуття безкарності, приниження Європейського Союзу та розкол серед європейців», – заявив Сибіга.

Водночас очільник українського МЗС наголосив, що країни ЄС можуть самостійно зберегти обмеження проти російських олігархів на національному рівні. «Але святкування в Москві ще можна зіпсувати. Закликаю всі держави-члени ЄС уже зараз заявити, що вони запровадять власні національні санкції проти цих двох осіб», – наголосив міністр. 

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу продовжила на 36 місяців персональні санкції проти Росії, запроваджені через загрозу територіальній цілісності та незалежності України. Водночас зі санкційного списку виключили російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливе зняття санкцій з окремих російських олігархів буде «самовбивчим та контрпродуктивним» кроком. За його словами, Україна очікує від Європейського Союзу подальшого посилення санкційного тиску на Росію. 

Раніше під час розмови з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен Зеленський наголосив, що на тлі постійних спроб Росії ескалувати війну Євросоюз має посилювати санкційний тиск, а не послаблювати його. За словами президента, кожна особа опинилася у санкційному списку невипадково, адже причетна до причин, через які війна розпочалася та досі триває. 

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Теги: Андрій Сибіга росія росіяни Європейський Союз Європа санкції обмеження МЗС олігархи

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