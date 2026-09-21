Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Путін пожертував безпекою москвичів заради виборів – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Путін пожертував безпекою москвичів заради виборів – ISW
ЗСУ завдали комбінованого удару по Москві
колаж: glavcom.ua

Під час найбільшого українського удару по Московщині росіян не попередили сиренами та SMS про небезпеку

Російська влада, віддала перевагу високій явці на виборах до Держдуми перед безпекою жителів Москви та Московської області під час масштабної української атаки. Попри наближення безпілотників, місцева влада не ввімкнула сирени повітряної тривоги та не розіслала попередження про небезпеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили в ніч із 19 на 20 вересня завдали комбінованого удару ракетами та безпілотниками по стратегічних об'єктах у Московській області. Аналітики ISW назвали його найбільшою українською атакою на Росію від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила понад 1600 українських безпілотників із 19 вересня, зокрема 450 на підльоті до Москви.

Водночас російська влада у Московській області не ввімкнула сирени повітряної тривоги та не розсилала жителям SMS із попередженнями про наближення повітряних цілей. При цьому влада обмежила роботу мобільного зв'язку – один із заходів, який Росія застосовує під час українських атак.

Жителі Московської області почали скаржитися, що під час значно менших атак влада попереджала населення сиренами та повідомленнями. Частина росіян залишала відповідні коментарі у Telegram-каналі губернатора Московської області Андрія Воробйова, однак згодом можливість коментування там закрили.

Критика пролунала й від російських провоєнних блогерів. Один із відомих блогерів, пов'язаних із Кремлем, розкритикував офіційне висвітлення атаки. За його словами, така реакція влади підриває довіру населення, а обмеження мобільного зв'язку «не дуже допомагають».

Аналітики ISW вважають, що російська влада, ймовірно, поставила забезпечення високої явки на виборах до Держдуми вище за безпеку населення. Масштабна атака відбулася напередодні завершального дня голосування, яке тривало з 18 до 20 вересня.

Водночас українські сили атакували стратегічну нафтову та логістичну інфраструктуру Росії, а не виборчі дільниці чи інші об'єкти, пов'язані з проведенням голосування.

Нагадаємо, що, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження Московського нафтопереробного заводу «Газпромнефть» у районі Капотня. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа та були пошкоджені установка первинної переробки нафти АВТ-6, ще один комплекс переробки нафти та установка ізомеризації.

Читайте також:

Теги: ISW Москва системи ППО вибори в Росії росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив візит до Москви
Пєсков розповів про візит директора ЦРУ до Москви та його контакти зі спецслужбами
26 серпня, 14:32
У Пермі атаковано один із найбільших НПЗ «Лукойлу» в РФ
Генштаб розкрив деталі ураження нафтопереробного заводу у Пермі
21 серпня, 13:00
Власюк визнав, що Росія досі знаходить способи отримувати іноземні компоненти, необхідні для виробництва ракет і дронів
Чипи з Індії більше не доїжджають до РФ. Оприлюднено нові дані про санкційні успіхи
26 серпня, 15:24
Зеленський закликав Міноборони та військових максимально наростити можливості для перехоплення всіх типів російських дронів
Росія перейшла до нової тактики атак: Зеленський пояснив, яка її мета
30 серпня, 19:33
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав Заходу про 1939 рік через загрозу з боку Росії
Прем'єр Польщі назвав осінь і зиму вирішальними для України
1 вересня, 15:14
Пентагон вирішив в рази наростити виробництво ракет-перехоплювачів
США збільшать виробництво ракет ППО
1 вересня, 15:26
Трамп оцінив загрозу нападу Росії на країни НАТО
Трамп вірить, що Путін не планує атакувати країни НАТО
4 вересня, 22:05
Пєсков назвав ухвалення закону «недружніми діями» з боку Вашингтона
Кремль зробив заяву про переговори після ухвалення «пекельних санкцій» США
17 вересня, 13:32
Порушення ядерного табу Росією могло б спричинити масштабний міжнародний резонанс
Німецький політолог пояснив, чому Кремль не наважується на ядерний удар
Вчора, 04:35

Соціум

У буферній зоні між КНДР і Південною Кореєю стався вибух: поранено військових
У буферній зоні між КНДР і Південною Кореєю стався вибух: поранено військових
Стало відомо, чи візьме участь Україна у виставці «Експо-2027» у Белграді
Стало відомо, чи візьме участь Україна у виставці «Експо-2027» у Белграді
США підготували санкції проти Міжнародного кримінального суду – Reuters
США підготували санкції проти Міжнародного кримінального суду – Reuters
Сили оборони уразили російську РЛС вартістю від $60 млн
Сили оборони уразили російську РЛС вартістю від $60 млн
Путін пожертував безпекою москвичів заради виборів – ISW
Путін пожертував безпекою москвичів заради виборів – ISW
Росія змінила тактику повітряних атак напередодні зими – Bloomberg
Росія змінила тактику повітряних атак напередодні зими – Bloomberg

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
197K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua