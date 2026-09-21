Путін пожертував безпекою москвичів заради виборів – ISW

Під час найбільшого українського удару по Московщині росіян не попередили сиренами та SMS про небезпеку

Російська влада, віддала перевагу високій явці на виборах до Держдуми перед безпекою жителів Москви та Московської області під час масштабної української атаки. Попри наближення безпілотників, місцева влада не ввімкнула сирени повітряної тривоги та не розіслала попередження про небезпеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Українські сили в ніч із 19 на 20 вересня завдали комбінованого удару ракетами та безпілотниками по стратегічних об'єктах у Московській області. Аналітики ISW назвали його найбільшою українською атакою на Росію від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила понад 1600 українських безпілотників із 19 вересня, зокрема 450 на підльоті до Москви.

Водночас російська влада у Московській області не ввімкнула сирени повітряної тривоги та не розсилала жителям SMS із попередженнями про наближення повітряних цілей. При цьому влада обмежила роботу мобільного зв'язку – один із заходів, який Росія застосовує під час українських атак.

Жителі Московської області почали скаржитися, що під час значно менших атак влада попереджала населення сиренами та повідомленнями. Частина росіян залишала відповідні коментарі у Telegram-каналі губернатора Московської області Андрія Воробйова, однак згодом можливість коментування там закрили.

Критика пролунала й від російських провоєнних блогерів. Один із відомих блогерів, пов'язаних із Кремлем, розкритикував офіційне висвітлення атаки. За його словами, така реакція влади підриває довіру населення, а обмеження мобільного зв'язку «не дуже допомагають».

Аналітики ISW вважають, що російська влада, ймовірно, поставила забезпечення високої явки на виборах до Держдуми вище за безпеку населення. Масштабна атака відбулася напередодні завершального дня голосування, яке тривало з 18 до 20 вересня.

Водночас українські сили атакували стратегічну нафтову та логістичну інфраструктуру Росії, а не виборчі дільниці чи інші об'єкти, пов'язані з проведенням голосування.

Нагадаємо, що, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження Московського нафтопереробного заводу «Газпромнефть» у районі Капотня. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа та були пошкоджені установка первинної переробки нафти АВТ-6, ще один комплекс переробки нафти та установка ізомеризації.