Тренер «Мілана» потрапив у скандал через порівняння гри команди з авіакатастрофою

Рубен Аморім обрав максимально невдалий день для різкого порівняння

Головний тренер «Мілана» Рубен Аморім опинився в центрі уваги через невдалу аналогію з авіакатастрофою під час пресконференції. Про це повідомляє «Главком».

Невдала відповідь Аморіма

Португалець говорив про те, як його команда має вчитися на власних помилках, але зробив це в день 25-ї річниці терактів 11 вересня у США. 41-річний Аморім, який у червні очолив «Мілан» після роботи в «Манчестер Юнайтед», розповідав про впровадження власної філософії в новій команді. Тренер наголосив, що футболісти повинні ставати кращими після кожного тренування та використовувати невдачі для подальшого розвитку. «Я думаю, що ми маємо вдосконалюватися на кожному тренуванні. Я очікую, що мої гравці це розуміють. Це як коли трапляється авіакатастрофа – ви вчитеся чомусь із цього», – сказав Аморім.

Практично одразу він зрозумів, що порівняння прозвучало невдало, і спробував виправити свої слова: «Це не дуже вдале порівняння, ви розумієте, що я маю на увазі. Якщо щось іде не так, ми отримуємо багато інформації та переносимо її у тренувальний процес».

Попередні скандальні висловлювання тренера

Це не перший випадок, коли висловлювання португальського фахівця викликають резонанс. У січні, після поразки «Манчестер Юнайтед» від «Брайтона», він назвав свою команду найгіршою в історії Манчестер Юнайтед. Згодом тренер вибачився за ці слова.

Період Аморіма в Манчестері взагалі супроводжувався постійними суперечками з колишніми гравцями клубу, які працюють футбольними експертами. Гарі Невілл, Рой Кін і Пол Скоулз регулярно критикували його тактичні рішення, а сам португалець неодноразово вступав із ними в публічну дискусію.

Нагадаємо, що тренер «Фенербахче» подав у відставку після матчу Ліги чемпіонів.