«Динамо» з історичним голом Ярмоленка розгромило «Епіцентр» у Прем'єр-лізі
Столичний гранд повернувся на переможний шлях в елітному дивізіоні
Київське «Динамо» впевнено здолало кам'янець-подільський «Епіцентр» (3:0) у 6-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».
«Біло-сині» заволоділи ініціативою у дебюті. Утім, на небезпечні моменти довелося зачекати. Розрухав публіку Шапаренко дальнім ударом, із яким невпевнено впорався Федотов.
Подоляни згодом відповіли ударом Сидуна головою поруч зі стійкою після кутового. Зате Пономаренко з розвороту не зміг переграти кіпера. Натомість все вдалося Ярмоленку – Шапаренко відкинув йому м'яч у межах штрафного, а той потужно пробив під поперечину.
Для лідера «Динамо» цей гол став особливим. Він повторив гольовий рекорд узбека Максима Шацьких. Тепер дві знакові в історії столичного гранда фігури мають по 124 м'ячі в УПЛ.
Можливо, «Епіцентр» і зміг би нав'язати конкуренцію у другому таймі. Та «біло-сині» швидко подвоїли власну перевагу. Це Сич прострілив із правого флангу, а Лонвейк із центру штрафного майстерно відправив м'яч у кут.
Подоляни могли розмочити рахунок, але Сидун після зміщення з флангу в центр пробив повз ворота. Невдовзі Волошин результативно зіграв на добиванні, та спершу в офсайді опинився Пономаренко. А пізніше Михавко після стандарту головою пробив у стійку.
Однак, уникнути розгрому «Епіцентру» не судилося. На 85-й хвилині «Динамо» отримало право на перспективний стандарт. Біля м'яча несподівано опинився Пономаренко та класним ударом у верхній кут продемонстрував, що й штрафні вміє виконувати.
Завдяки перемозі «Динамо» піднялося на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Ігоря Костюка набрала 10 очок. «Епіцентр» же опустився на шосту позицію (вісім пунктів).
Українська Прем'єр-ліга. Шостий тур
«Динамо» – «Епіцентр» – 3:0
- Голи: Ярмоленко, 42, Лонвейк, 50, Пономаренко, 85
До слова, черкаський ЛНЗ упевнено здолав «Оболонь» з Києва в УПЛ. «Насінники» забили три м'ячі до перерви. Натомість «пивовари» змогли відповісти лише одним у другому таймі.
Нагадаємо, львівські «Карпати» на виїзді розібралися з «Колосом» із Ковалівки. «Леви» відзначилися двічі в першій половині. Хлібороби відквитати бодай один м'яч не зуміли.
Коментарі — 0