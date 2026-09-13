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Оборонець збірної України залишився без тренера ще до дебюту в новому чемпіонаті

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Оборонець збірної України залишився без тренера ще до дебюту в новому чемпіонаті
Ойген Поланскі залишився без роботи
фото: ФК «Боруссія» М

Історичний гранд Німеччини відправив у відставку керманича команди

«Боруссія» з Менхенгладбаха звільнила Ойгена Поланскі з посади головного тренера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Жеребці» пішли на організаційні висновки після невдалого старту сезону. «Боруссія» М зазнала трьох поразок у трьох стартових турах Бундесліги. Останнім для Поланскі став матч проти «Фрайбурга» (0:5).

Польсько-німецький фахівець очолив «жеребців» у вересні торік. Спершу він був в. о. керманича гранда, а в листопаді обійняв посаду на постійній основі. Кампанію 2025/26 під керівництвом Поланскі «Боруссія» М завершила на 12-й сходинці.

Влітку лави «жеребців» поповнив Юхим Конопля. Українець перебрався до Німеччини безкоштовно. Проте, оборонець досі не дебютував за «Боруссію» М через травму коліна.

До слова, мюнхенська «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Перед цим мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершив кар'єру в 30 років. Оборонець припинив професіональні виступи після попереднього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стала дортмундська «Боруссія».

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Теги: ФК «Боруссія» (Менхенґладбах) Бундесліга тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ

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