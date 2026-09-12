Росіяни втретє за місяць атакували балістикою «Запоріжсталь»

Після ударів 11 і 27 серпня підприємство досі не відновило виробництва

Наразі на підприємстві триває обстеження пошкоджених об’єктів

У ніч проти 12 вересня російські війська втретє за останній місяць атакували комбінат «Запоріжсталь», який ще після попередніх обстрілів не відновив свою роботу. Також унаслідок атаки четверо працівників зазнали травм. Як інформує «Главком», про це йдеться в заяві компанії «Метінвест».

Війська РФ завдали ударів чотирма балістичними ракетами по виробничому майданчику підприємства. Пошкоджено основне та допоміжне обладнання доменного й мартенівського цехів, енергосистему та мережі, логістичну інфраструктуру.

Трьох поранених ушпиталили з травмами середнього ступеня тяжкості. Ще один травмований після медичної допомоги на території комбінату відмовився від шпиталізації та залишився ліквідовувати наслідки російської атаки.

Наразі на підприємстві триває обстеження пошкоджених об’єктів. Операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко зазначив, що зараз оцінити руйнування неможливо, але попередньо їх вважають критичними.

Він також учергове наголосив, що на території заводу не було військових цілей, а комбінат не виготовляв продукції для відповідних потреб.

«Після ударів 11 і 27 серпня підприємство досі не відновило виробництва. І навіть це не зупинило нову атаку. Виникає просте запитання: навіщо знову бити балістичними ракетами по підприємству, яке не працює і не становить жодної військової загрози?» – додав він.

Раніше, у ніч проти 27 серпня, російські війська знову атакували металургійний комбінат «Запоріжсталь». П'ять ракет влучили в те саме місце, яке постраждало під час попередньої атаки РФ.

Нагадаємо, Росія посилює удари по українських металургійних підприємствах, у той час як її власні виробники продовжують постачати частину продукції на міжнародні ринки, зокрема до ЄС. Це створює для російської металургії додаткову конкурентну перевагу та потребує жорсткішої санкційної політики з боку України і партнерів.