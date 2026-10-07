«Це ганьба». Лука Модріч став на захист Кріштіану Роналду

Моріч: Роналду є найкращим гравцем збірної Португалії

Півзахисник збірної Хорватії з футболу Лука Модріч прокоментував скандальну ситуацію, яка виникла навколо португальського нападника Кріштіану Роналду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс Madrid Xtra.

«Те, що відбувається, – це ганьба. Кріштіану заслуговує справжнього рішення в ситуації, чи продовження (кар'єри у збірній) чи гідного прощання. Він заслуговує на велике прощання. Він є найкращим гравцем збірної Португалії», – заявив Модріч.

Як повідомлялося, головний тренер збірної Португалії з футболу Жорже Жезуш розповів, що готовий повернути Кріштіану Роналду назад до національної команди.

Кріштіану Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії напередодні матчу Ліги націй проти Данії.

«Після пресконференції головного тренера збірної та розмови з президентом Португальської футбольної федерації я вирішив залишити розташування команди. Свого часу я розповім усім португальцям правду про причини, які змусили мене залишити збірну, якій я завжди віддавався. Зараз настав час побажати удачі Португалії та всім моїм партнерам по команді без винятку», – написав Роналду.

Напруження між футболістом і Жорже Жезусом виникло після матчу з Норвегією. Перед грою тренер попередив капітана, що планує дати йому відпочинок у двох наступних матчах у рамках програми дозування навантажень. Подібний план стосувався також Бруну Фернандеша.

Однак під час зустрічі з Норвегією Роналду відправили розминатися. Футболіст очікував, що вийде на поле, але цього не сталося. На 81-й хвилині Жезус випустив Трінкау, а не капітана.

«Не настав момент, щоб він вийшов», – пояснив рішення тренер.

Португальська федерація організувала зустріч Роналду та Жезуса в Копенгагені, щоб врегулювати ситуацію. Однак після пресконференції наставника конфлікт отримав новий розвиток.

Жезус заявив, що не бачить серйозної проблеми у відносинах із капітаном і заперечив, що той відмовлявся тренуватися. За словами тренера, під час розмови Роналду сказав: «Я тут, щоб ви вирішували. Якщо хочете, щоб я грав, я гратиму. Якщо хочете, щоб я був на трибунах, я піду на трибуни».

Нагадаємо, 6 жовтня Роналду зробив заяву, в якій розповів про власну версію подій у збірній Португалії.