Європейський топ-клуб може підписати Олександра Зінченка

З 30 червня Олександр Зінченко є вільним агентом

Українець може продовжити кар'єру у складі «Ювентуса»

Український захисник Олександр Зінченко може продовжити кар'єру у складі «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tuttosport.

Через травми Кефрена Тюрама та Мануеля Локателлі, туринський гранд може підписати 29-річного футболіста в якості вільного агента, оскільки трансферний ринок у Італії вже зачинений.

Для італійського гранда важливий універсалізм Зінченка: він може зіграти як на лівому фланзі оборони, так і у центрі поля.

Олександр Зінченко з літа 2022 року захищав кольори «Арсенала», втім останній сезон провів у орендах: першу половину кампанії 2025/26 українець грав у складі «Ноттінгем Форест», а другу – в «Аяксі».

У лютому захисник отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна, від якої продовжує відновлюватись.

«Ювентус» за три тури чемпіонату Італії набрав сім очок, команда Спаллетті посідає шосте місце турнріної таблиці Серії А.

Нагадаємо, що поєдинок між ПСВ та «Шахтарем» розсудить турецька бригада арбітрів на чолі з Халілом Умутом Мелером.