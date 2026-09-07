Тренер збірної Украни Мальдера не викличе на матчі Ліги націй одного з лідерів команди
Перші чотири гри группоого етапу Олексій Гуцуляк пропустить
Вінгер Олексій Гуцуляк не отримає виклику до збірної України на найближчі чотири матчі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Бурбаса.
28-річний футболіст, який вже три місячці перебуває у статусі вільного агента, не оотримає виклику до команди від Андреа Мальдери.
У 2025 році Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України: він зіграв дев'ять матчів у синьо-жовтій футболці, за які встиг відзначитись п'ятьма голами та двома асистами.
Графік збірної України у Лізі націй
- 25.09. 21:45. Угорщина – Україна
- 28.09. 19:00. Грузія – Україна
- 02.10. 21:45. Україна – Північна Ірландія
- 05.10. 21:45. Україна – Угорщина
- 14.11 21:45. Північна Ірландія– Україна
- 17.11. 21:45. Україна – Грузія
Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк ризикує не допомогти збірній Україні у чотирьох матчах Ліги націй.
До слова, Михайло Мудрик вперше ніж за півтора роки отримає виклик до збірної України.
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