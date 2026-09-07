Тренер збірної Украни Мальдера не викличе на матчі Ліги націй одного з лідерів команди

Олексій Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році

Перші чотири гри группоого етапу Олексій Гуцуляк пропустить

Вінгер Олексій Гуцуляк не отримає виклику до збірної України на найближчі чотири матчі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Бурбаса.

28-річний футболіст, який вже три місячці перебуває у статусі вільного агента, не оотримає виклику до команди від Андреа Мальдери.

У 2025 році Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України: він зіграв дев'ять матчів у синьо-жовтій футболці, за які встиг відзначитись п'ятьма голами та двома асистами.

Графік збірної України у Лізі націй

25.09. 21:45. Угорщина – Україна

28.09. 19:00. Грузія – Україна

02.10. 21:45. Україна – Північна Ірландія

05.10. 21:45. Україна – Угорщина

14.11 21:45. Північна Ірландія– Україна

17.11. 21:45. Україна – Грузія

Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк ризикує не допомогти збірній Україні у чотирьох матчах Ліги націй.

До слова, Михайло Мудрик вперше ніж за півтора роки отримає виклик до збірної України.