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Тренер збірної Украни Мальдера не викличе на матчі Ліги націй одного з лідерів команди

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Тренер збірної Украни Мальдера не викличе на матчі Ліги націй одного з лідерів команди
Олексій Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України у 2025 році
фото: ФК «Полісся». Олексій Гуцуляк

Перші чотири гри группоого етапу Олексій Гуцуляк пропустить

Вінгер Олексій Гуцуляк не отримає виклику до збірної України на найближчі чотири матчі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського журналіста Ігоря Бурбаса.

28-річний футболіст, який вже три місячці перебуває у статусі вільного агента, не оотримає виклику до команди від Андреа Мальдери.

У 2025 році Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України: він зіграв дев'ять матчів у синьо-жовтій футболці, за які встиг відзначитись п'ятьма голами та двома асистами.

Графік збірної України у Лізі націй

  • 25.09. 21:45. Угорщина – Україна
  • 28.09. 19:00. Грузія – Україна
  • 02.10. 21:45. Україна – Північна Ірландія
  • 05.10. 21:45. Україна – Угорщина
  • 14.11 21:45. Північна Ірландія– Україна
  • 17.11. 21:45. Україна – Грузія

Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк ризикує не допомогти збірній Україні у чотирьох матчах Ліги націй.

До слова, Михайло Мудрик вперше ніж за півтора роки отримає виклик до збірної України.

Теги: Олексій Гуцуляк Збірна України НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй

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