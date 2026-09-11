Календар матчів Ліги Європи 2026/27: розклад усіх ігор
Ліга Європи сезону 2026/27 стартує 16 вересня, а фінал відбудеться 26 травня у Франкфурті
УЄФА визначив календар матчів Ліги Європи сезону 2026/27. У новому форматі турніру 36 команд проведуть по вісім матчів у ліговій стадії – чотири вдома та чотири на виїзді.
Лігова стадія розпочнеться 16 вересня 2026 року, а завершиться 28 січня 2027-го. Після цього найкращі команди продовжать боротьбу за трофей у плейоф.
Переможці Ліги Європи
У новому сезоні за трофей позмагаються відразу кілька переможців турніру попередніх років. Туринський «Ювентус» раніше тричі тріумфував у Кубку УЄФА – попереднику Ліги Європи. Натомість бельгійський «Андерлехт» і леверкузенський «Баєр» мають у клубних музеях по одному трофею. Ще кілька колективів грали у фіналах турніру (АЗ, «Ред Булл», «Селтік»).
Окремої згадки заслуговує лісабонська «Бенфіка». Португальський гранд програв аж три вирішальних поєдинки Кубка УЄФА/Ліги Європи. Усі вони вписуються в Прокляття Бели Гуттманна. Згідно зі знаменитим футбольним повір'ям, угорський тренер у 1962 році прокляв «орлів» на століття. З того часу «Бенфіка» програла вісім фіналів єврокубків, зокрема п'ять разів невдачі спіткали її в Кубку чемпіонів.
Дебютанти Ліги Європи
Цьогоріч в основному раунді турніру дебютуватимуть відразу дев'ять колективів. Найбільше серед них англійських клубів – «Борнмут», лондонський «Крістал Пелас» і «Сандерленд». Компанію їм складуть єреванський «Арарат-Вірменія», словенський «Целє», «Ягеллонія» з польського Білостока, норвезький «Ліллестрьом», грецький ОФІ та португальський «Торренсе».
Варто звернути увагу на першого представника Вірменії у груповому етапі Ліги Європи. Щоправда, «Арарат-Вірменія» не має жодного стосунку до історичного місцевого гранда – столичного «Арарата», який змагався у радянській Вищій лізі та навіть сенсаційно став чемпіоном у 1973 році. Учасник турніру заснований лише в 2017-му на базі Єреванської футбольної академії.
Українці в Лізі Європи
Кольори учасників турніру захищають і легіонери з України. Вітчизняним шанувальникам футболу варто слідкувати за низкою команд. У складі «Андерлехта» роззабивався форвард Данило Сікан, а в лісабонській «Бенфіці» продовжують виступи воротар Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков. Натомість вінгер Тимур Тутєров і форвард Роман Яремчук не потрапили до заявок «Сандерленда» та пірейського «Олімпіакоса» відповідно.
Календар Ліги Європи 2026/27
|Дата
|Господарі
|Рахунок матчу
|Гості
|Тур 1
|16.09.
|Арарат-Вірменія
|- : -
|Спарта Прага
|16.09.
|Омонія
|- : -
|Сельта Віго
|16.09.
|Андерлехт
|- : -
|Ліон
|16.09.
|Баєр Леверкузен
|- : -
|Цельє
|16.09.
|Мілан
|- : -
|Бенфіка
|16.09.
|Олімпіакос Пірей
|- : -
|Ягеллонія
|16.09.
|Сандерленд
|- : -
|АЗ Алкмар
|16.09.
|Хапоель Беер-Шева
|- : -
|Динамо Загреб
|16.09.
|Штурм Грац
|- : -
|Ренн
|17.09.
|Левскі
|- : -
|Зальцбург
|17.09.
|ОФІ Крит
|- : -
|Гоффенгайм
|17.09.
|Бешикташ
|- : -
|Марсель
|17.09.
|Вікторія Пльзень
|- : -
|Рояль Уніон СЖ
|17.09.
|Кристал Пелес
|- : -
|Лех Познань
|17.09.
|Ліллестрем
|- : -
|Торреенсе
|17.09.
|Реал Сосьєдад
|- : -
|Борнмут
|17.09.
|Селтік
|- : -
|Ференцварош
|17.09.
|Ювентус
|- : -
|Неймеген
|Тур 2
|15.10.
|АЗ Алкмар
|- : -
|Хапоель Беер-Шева
|15.10.
|Зальцбург
|- : -
|Мілан
|15.10.
|Лех Познань
|- : -
|Баєр Леверкузен
|15.10.
|Ліон
|- : -
|Кристал Пелес
|15.10.
|Рояль Уніон СЖ
|- : -
|Реал Сосьєдад
|15.10.
|Спарта Прага
|- : -
|Ліллестрем
|15.10.
|Торреенсе
|- : -
|Сандерленд
|15.10.
|Цельє
|- : -
|Омонія
|15.10.
|Бенфіка
|- : -
|Селтік
|15.10.
|Борнмут
|- : -
|Штурм Грац
|15.10.
|Гоффенгайм
|- : -
|Бешикташ
|15.10.
|Динамо Загреб
|- : -
|Андерлехт
|15.10.
|Марсель
|- : -
|Олімпіакос Пірей
|15.10.
|Неймеген
|- : -
|Левскі
|15.10.
|Ренн
|- : -
|ОФІ Крит
|15.10.
|Сельта Віго
|- : -
|Ювентус
|15.10.
|Ференцварош
|- : -
|Вікторія Пльзень
|15.10.
|Ягеллонія
|- : -
|Арарат-Вірменія
|Тур 3
|22.10.
|Арарат-Вірменія
|- : -
|АЗ Алкмар
|22.10.
|Динамо Загреб
|- : -
|Неймеген
|22.10.
|Лех Познань
|- : -
|Сандерленд
|22.10.
|ОФІ Крит
|- : -
|Баєр Леверкузен
|22.10.
|Рояль Уніон СЖ
|- : -
|Хапоель Беер-Шева
|22.10.
|Ференцварош
|- : -
|Торреенсе
|22.10.
|Штурм Грац
|- : -
|Марсель
|22.10.
|Ювентус
|- : -
|Ренн
|22.10.
|Бешикташ
|- : -
|Кристал Пелес
|22.10.
|Борнмут
|- : -
|Мілан
|22.10.
|Вікторія Пльзень
|- : -
|Левскі
|22.10.
|Гоффенгайм
|- : -
|Ліон
|22.10.
|Ліллестрем
|- : -
|Реал Сосьєдад
|22.10.
|Олімпіакос Пірей
|- : -
|Спарта Прага
|22.10.
|Омонія
|- : -
|Бенфіка
|22.10.
|Селтік
|- : -
|Сельта Віго
|22.10.
|Цельє
|- : -
|Зальцбург
|22.10.
|Ягеллонія
|- : -
|Андерлехт
|Тур 4
|05.11.
|Андерлехт
|- : -
|Зальцбург
|05.11.
|Кристал Пелес
|- : -
|Гоффенгайм
|05.11.
|Левскі
|- : -
|Ягеллонія
|05.11.
|Ліллестрем
|- : -
|Вікторія Пльзень
|05.11.
|Мілан
|- : -
|Ференцварош
|05.11.
|Неймеген
|- : -
|Омонія
|05.11.
|Реал Сосьєдад
|- : -
|Ліон
|05.11.
|Ренн
|- : -
|Олімпіакос Пірей
|05.11.
|Спарта Прага
|- : -
|Борнмут
|05.11.
|АЗ Алкмар
|- : -
|Ювентус
|05.11.
|Баєр Леверкузен
|- : -
|Марсель
|05.11.
|Бенфіка
|- : -
|Лех Познань
|05.11.
|Сандерленд
|- : -
|Динамо Загреб
|05.11.
|Селтік
|- : -
|Бешикташ
|05.11.
|Сельта Віго
|- : -
|Рояль Уніон СЖ
|05.11.
|Торреенсе
|- : -
|Арарат-Вірменія
|05.11.
|Хапоель Беер-Шева
|- : -
|ОФІ Крит
|05.11.
|Штурм Грац
|- : -
|Цельє
|Тур 5
|26.11.
|Бешикташ
|- : -
|Хапоель Беер-Шева
|26.11.
|Вікторія Пльзень
|- : -
|Бенфіка
|26.11.
|Динамо Загреб
|- : -
|Баєр Леверкузен
|26.11.
|Зальцбург
|- : -
|Арарат-Вірменія
|26.11.
|Марсель
|- : -
|Левскі
|26.11.
|Олімпіакос Пірей
|- : -
|Мілан
|26.11.
|Рояль Уніон СЖ
|- : -
|Лех Познань
|26.11.
|Сельта Віго
|- : -
|Борнмут
|26.11.
|Гоффенгайм
|- : -
|Штурм Грац
|26.11.
|Кристал Пелес
|- : -
|Реал Сосьєдад
|26.11.
|Ліон
|- : -
|Ліллестрем
|26.11.
|Неймеген
|- : -
|Ренн
|26.11.
|ОФІ Крит
|- : -
|Андерлехт
|26.11.
|Сандерленд
|- : -
|Ягеллонія
|26.11.
|Спарта Прага
|- : -
|АЗ Алкмар
|26.11.
|Торреенсе
|- : -
|Селтік
|26.11.
|Ференцварош
|- : -
|Цельє
|26.11.
|Ювентус
|- : -
|Омонія
|Тур 6
|10.12.
|АЗ Алкмар
|- : -
|Штурм Грац
|10.12.
|Андерлехт
|- : -
|Гоффенгайм
|10.12.
|Арарат-Вірменія
|- : -
|Неймеген
|10.12.
|Марсель
|- : -
|Сельта Віго
|10.12.
|Омонія
|- : -
|Селтік
|10.12.
|Ренн
|- : -
|Динамо Загреб
|10.12.
|Хапоель Беер-Шева
|- : -
|Ювентус
|10.12.
|Ягеллонія
|- : -
|Кристал Пелес
|10.12.
|Баєр Леверкузен
|- : -
|Бешикташ
|10.12.
|Бенфіка
|- : -
|ОФІ Крит
|10.12.
|Борнмут
|- : -
|Вікторія Пльзень
|10.12.
|Зальцбург
|- : -
|Спарта Прага
|10.12.
|Левскі
|- : -
|Ліллестрем
|10.12.
|Лех Познань
|- : -
|Ференцварош
|10.12.
|Ліон
|- : -
|Рояль Уніон СЖ
|10.12.
|Мілан
|- : -
|Сандерленд
|10.12.
|Реал Сосьєдад
|- : -
|Торреенсе
|10.12.
|Цельє
|- : -
|Олімпіакос Пірей
|Тур 7
|21.01.2027
|Арарат-Вірменія
|- : -
|Цельє
|21.01.2027
|Бешикташ
|- : -
|Рояль Уніон СЖ
|21.01.2027
|Ліллестрем
|- : -
|Борнмут
|21.01.2027
|Неймеген
|- : -
|Бенфіка
|21.01.2027
|Олімпіакос Пірей
|- : -
|Гоффенгайм
|21.01.2027
|Реал Сосьєдад
|- : -
|Вікторія Пльзень
|21.01.2027
|Ференцварош
|- : -
|Ювентус
|21.01.2027
|Штурм Грац
|- : -
|ОФІ Крит
|21.01.2027
|Ягеллонія
|- : -
|Ліон
|21.01.2027
|АЗ Алкмар
|- : -
|Динамо Загреб
|21.01.2027
|Андерлехт
|- : -
|Сандерленд
|21.01.2027
|Баєр Леверкузен
|- : -
|Зальцбург
|21.01.2027
|Кристал Пелес
|- : -
|Спарта Прага
|21.01.2027
|Левскі
|- : -
|Мілан
|21.01.2027
|Лех Познань
|- : -
|Торреенсе
|21.01.2027
|Ренн
|- : -
|Омонія
|21.01.2027
|Селтік
|- : -
|Марсель
|21.01.2027
|Хапоель Беер-Шева
|- : -
|Сельта Віго
|Тур 8
|28.01.2027
|Бенфіка
|- : -
|АЗ Алкмар
|28.01.2027
|Борнмут
|- : -
|Хапоель Беер-Шева
|28.01.2027
|Вікторія Пльзень
|- : -
|Ягеллонія
|28.01.2027
|Гоффенгайм
|- : -
|Ференцварош
|28.01.2027
|Динамо Загреб
|- : -
|Штурм Грац
|28.01.2027
|Зальцбург
|- : -
|Кристал Пелес
|28.01.2027
|Ліон
|- : -
|Баєр Леверкузен
|28.01.2027
|Марсель
|- : -
|Андерлехт
|28.01.2027
|Мілан
|- : -
|Арарат-Вірменія
|28.01.2027
|Омонія
|- : -
|Бешикташ
|28.01.2027
|ОФІ Крит
|- : -
|Лех Познань
|28.01.2027
|Рояль Уніон СЖ
|- : -
|Селтік
|28.01.2027
|Сандерленд
|- : -
|Левскі
|28.01.2027
|Сельта Віго
|- : -
|Ліллестрем
|28.01.2027
|Спарта Прага
|- : -
|Ренн
|28.01.2027
|Торреенсе
|- : -
|Олімпіакос Пірей
|28.01.2027
|Цельє
|- : -
|Неймеген
|28.01.2027
|Ювентус
|- : -
|Реал Сосьєдад
Де відбудеться фінал Ліги Європи
Фінальний матч сезону 2026/27 прийме Франкфурт. Вирішальний поєдинок турніру відбудеться 26 травня 2027 року.
Переможець Ліги Європи отримає путівку до лігової стадії Ліги чемпіонів наступного сезону, якщо не кваліфікується туди за результатами національного чемпіонату.
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