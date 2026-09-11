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Календар матчів Ліги Європи 2026/27: розклад усіх ігор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Календар матчів Ліги Європи 2026/27: розклад усіх ігор
Календар Ліги Європи 2026/27
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Ліга Європи сезону 2026/27 стартує 16 вересня, а фінал відбудеться 26 травня у Франкфурті

УЄФА визначив календар матчів Ліги Європи сезону 2026/27. У новому форматі турніру 36 команд проведуть по вісім матчів у ліговій стадії – чотири вдома та чотири на виїзді.

Лігова стадія розпочнеться 16 вересня 2026 року, а завершиться 28 січня 2027-го. Після цього найкращі команди продовжать боротьбу за трофей у плейоф.

Переможці Ліги Європи

У новому сезоні за трофей позмагаються відразу кілька переможців турніру попередніх років. Туринський «Ювентус» раніше тричі тріумфував у Кубку УЄФА – попереднику Ліги Європи. Натомість бельгійський «Андерлехт» і леверкузенський «Баєр» мають у клубних музеях по одному трофею. Ще кілька колективів грали у фіналах турніру (АЗ, «Ред Булл», «Селтік»).

Окремої згадки заслуговує лісабонська «Бенфіка». Португальський гранд програв аж три вирішальних поєдинки Кубка УЄФА/Ліги Європи. Усі вони вписуються в Прокляття Бели Гуттманна. Згідно зі знаменитим футбольним повір'ям, угорський тренер у 1962 році прокляв «орлів» на століття. З того часу «Бенфіка» програла вісім фіналів єврокубків, зокрема п'ять разів невдачі спіткали її в Кубку чемпіонів.

Дебютанти Ліги Європи

Цьогоріч в основному раунді турніру дебютуватимуть відразу дев'ять колективів. Найбільше серед них англійських клубів – «Борнмут», лондонський «Крістал Пелас» і «Сандерленд». Компанію їм складуть єреванський «Арарат-Вірменія», словенський «Целє», «Ягеллонія» з польського Білостока, норвезький «Ліллестрьом», грецький ОФІ та португальський «Торренсе».

Варто звернути увагу на першого представника Вірменії у груповому етапі Ліги Європи. Щоправда, «Арарат-Вірменія» не має жодного стосунку до історичного місцевого гранда – столичного «Арарата», який змагався у радянській Вищій лізі та навіть сенсаційно став чемпіоном у 1973 році. Учасник турніру заснований лише в 2017-му на базі Єреванської футбольної академії.

Українці в Лізі Європи

Кольори учасників турніру захищають і легіонери з України. Вітчизняним шанувальникам футболу варто слідкувати за низкою команд. У складі «Андерлехта» роззабивався форвард Данило Сікан, а в лісабонській «Бенфіці» продовжують виступи воротар Анатолій Трубін і півзахисник Георгій Судаков. Натомість вінгер Тимур Тутєров і форвард Роман Яремчук не потрапили до заявок «Сандерленда» та пірейського «Олімпіакоса» відповідно.

Календар Ліги Європи 2026/27

Дата Господарі Рахунок матчу Гості
Тур 1
16.09. Арарат-Вірменія - : - Спарта Прага
16.09. Омонія - : - Сельта Віго
16.09. Андерлехт - : - Ліон
16.09. Баєр Леверкузен - : - Цельє
16.09. Мілан - : - Бенфіка
16.09. Олімпіакос Пірей - : - Ягеллонія
16.09. Сандерленд - : - АЗ Алкмар
16.09. Хапоель Беер-Шева - : - Динамо Загреб
16.09. Штурм Грац - : - Ренн
17.09. Левскі - : - Зальцбург
17.09. ОФІ Крит - : - Гоффенгайм
17.09. Бешикташ - : - Марсель
17.09. Вікторія Пльзень - : - Рояль Уніон СЖ
17.09. Кристал Пелес - : - Лех Познань
17.09. Ліллестрем - : - Торреенсе
17.09. Реал Сосьєдад - : - Борнмут
17.09. Селтік - : - Ференцварош
17.09. Ювентус - : - Неймеген
Тур 2
15.10. АЗ Алкмар - : - Хапоель Беер-Шева
15.10. Зальцбург - : - Мілан
15.10. Лех Познань - : - Баєр Леверкузен
15.10. Ліон - : - Кристал Пелес
15.10. Рояль Уніон СЖ - : - Реал Сосьєдад
15.10. Спарта Прага - : - Ліллестрем
15.10. Торреенсе - : - Сандерленд
15.10. Цельє - : - Омонія
15.10. Бенфіка - : - Селтік
15.10. Борнмут - : - Штурм Грац
15.10. Гоффенгайм - : - Бешикташ
15.10. Динамо Загреб - : - Андерлехт
15.10. Марсель - : - Олімпіакос Пірей
15.10. Неймеген - : - Левскі
15.10. Ренн - : - ОФІ Крит
15.10. Сельта Віго - : - Ювентус
15.10. Ференцварош - : - Вікторія Пльзень
15.10. Ягеллонія - : - Арарат-Вірменія
Тур 3
22.10. Арарат-Вірменія - : - АЗ Алкмар
22.10. Динамо Загреб - : - Неймеген
22.10. Лех Познань - : - Сандерленд
22.10. ОФІ Крит - : - Баєр Леверкузен
22.10. Рояль Уніон СЖ - : - Хапоель Беер-Шева
22.10. Ференцварош - : - Торреенсе
22.10. Штурм Грац - : - Марсель
22.10. Ювентус - : - Ренн
22.10. Бешикташ - : - Кристал Пелес
22.10. Борнмут - : - Мілан
22.10. Вікторія Пльзень - : - Левскі
22.10. Гоффенгайм - : - Ліон
22.10. Ліллестрем - : - Реал Сосьєдад
22.10. Олімпіакос Пірей - : - Спарта Прага
22.10. Омонія - : - Бенфіка
22.10. Селтік - : - Сельта Віго
22.10. Цельє - : - Зальцбург
22.10. Ягеллонія - : - Андерлехт
Тур 4
05.11. Андерлехт - : - Зальцбург
05.11. Кристал Пелес - : - Гоффенгайм
05.11. Левскі - : - Ягеллонія
05.11. Ліллестрем - : - Вікторія Пльзень
05.11. Мілан - : - Ференцварош
05.11. Неймеген - : - Омонія
05.11. Реал Сосьєдад - : - Ліон
05.11. Ренн - : - Олімпіакос Пірей
05.11. Спарта Прага - : - Борнмут
05.11. АЗ Алкмар - : - Ювентус
05.11. Баєр Леверкузен - : - Марсель
05.11. Бенфіка - : - Лех Познань
05.11. Сандерленд - : - Динамо Загреб
05.11. Селтік - : - Бешикташ
05.11. Сельта Віго - : - Рояль Уніон СЖ
05.11. Торреенсе - : - Арарат-Вірменія
05.11. Хапоель Беер-Шева - : - ОФІ Крит
05.11. Штурм Грац - : - Цельє
Тур 5
26.11. Бешикташ - : - Хапоель Беер-Шева
26.11. Вікторія Пльзень - : - Бенфіка
26.11. Динамо Загреб - : - Баєр Леверкузен
26.11. Зальцбург - : - Арарат-Вірменія
26.11. Марсель - : - Левскі
26.11. Олімпіакос Пірей - : - Мілан
26.11. Рояль Уніон СЖ - : - Лех Познань
26.11. Сельта Віго - : - Борнмут
26.11. Гоффенгайм - : - Штурм Грац
26.11. Кристал Пелес - : - Реал Сосьєдад
26.11. Ліон - : - Ліллестрем
26.11. Неймеген - : - Ренн
26.11. ОФІ Крит - : - Андерлехт
26.11. Сандерленд - : - Ягеллонія
26.11. Спарта Прага - : - АЗ Алкмар
26.11. Торреенсе - : - Селтік
26.11. Ференцварош - : - Цельє
26.11. Ювентус - : - Омонія
Тур 6
10.12. АЗ Алкмар - : - Штурм Грац
10.12. Андерлехт - : - Гоффенгайм
10.12. Арарат-Вірменія - : - Неймеген
10.12. Марсель - : - Сельта Віго
10.12. Омонія - : - Селтік
10.12. Ренн - : - Динамо Загреб
10.12. Хапоель Беер-Шева - : - Ювентус
10.12. Ягеллонія - : - Кристал Пелес
10.12. Баєр Леверкузен - : - Бешикташ
10.12. Бенфіка - : - ОФІ Крит
10.12. Борнмут - : - Вікторія Пльзень
10.12. Зальцбург - : - Спарта Прага
10.12. Левскі - : - Ліллестрем
10.12. Лех Познань - : - Ференцварош
10.12. Ліон - : - Рояль Уніон СЖ
10.12. Мілан - : - Сандерленд
10.12. Реал Сосьєдад - : - Торреенсе
10.12. Цельє - : - Олімпіакос Пірей
Тур 7
21.01.2027 Арарат-Вірменія - : - Цельє
21.01.2027 Бешикташ - : - Рояль Уніон СЖ
21.01.2027 Ліллестрем - : - Борнмут
21.01.2027 Неймеген - : - Бенфіка
21.01.2027 Олімпіакос Пірей - : - Гоффенгайм
21.01.2027 Реал Сосьєдад - : - Вікторія Пльзень
21.01.2027 Ференцварош - : - Ювентус
21.01.2027 Штурм Грац - : - ОФІ Крит
21.01.2027 Ягеллонія - : - Ліон
21.01.2027 АЗ Алкмар - : - Динамо Загреб
21.01.2027 Андерлехт - : - Сандерленд
21.01.2027 Баєр Леверкузен - : - Зальцбург
21.01.2027 Кристал Пелес - : - Спарта Прага
21.01.2027 Левскі - : - Мілан
21.01.2027 Лех Познань - : - Торреенсе
21.01.2027 Ренн - : - Омонія
21.01.2027 Селтік - : - Марсель
21.01.2027 Хапоель Беер-Шева - : - Сельта Віго
Тур 8
28.01.2027 Бенфіка - : - АЗ Алкмар
28.01.2027 Борнмут - : - Хапоель Беер-Шева
28.01.2027 Вікторія Пльзень - : - Ягеллонія
28.01.2027 Гоффенгайм - : - Ференцварош
28.01.2027 Динамо Загреб - : - Штурм Грац
28.01.2027 Зальцбург - : - Кристал Пелес
28.01.2027 Ліон - : - Баєр Леверкузен
28.01.2027 Марсель - : - Андерлехт
28.01.2027 Мілан - : - Арарат-Вірменія
28.01.2027 Омонія - : - Бешикташ
28.01.2027 ОФІ Крит - : - Лех Познань
28.01.2027 Рояль Уніон СЖ - : - Селтік
28.01.2027 Сандерленд - : - Левскі
28.01.2027 Сельта Віго - : - Ліллестрем
28.01.2027 Спарта Прага - : - Ренн
28.01.2027 Торреенсе - : - Олімпіакос Пірей
28.01.2027 Цельє - : - Неймеген
28.01.2027 Ювентус - : - Реал Сосьєдад

Де відбудеться фінал Ліги Європи

Фінальний матч сезону 2026/27 прийме Франкфурт. Вирішальний поєдинок турніру відбудеться 26 травня 2027 року.

Переможець Ліги Європи отримає путівку до лігової стадії Ліги чемпіонів наступного сезону, якщо не кваліфікується туди за результатами національного чемпіонату.

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Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

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