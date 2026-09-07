Півзахисник середняка Прем'єр-ліги встановив антирекорд дивізіону

Українець перевершив сумнівне досягнення майже чверть столітньої давності

Хавбек київської «Оболоні» Роман Волохатий оновив антирекорд за швидкістю отримання червоної картки в елітному дивізіоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sport.ua.

Півзахисник вийшов у старті «пивоварів» на п'ятий тур проти «Харкова» (0:5). Уже на 2-й хвилині Волохатий отримав жовту картку. А на 8-й арбітр після втручання VAR показав українцю другий «гірчичник» і призначив пенальті.

Вилучення Волохатого – найшвидше в історії УПЛ/Вищої ліги. Досі найшвидшим «хуліганом» залишався колишній нападник луцької «Волині» Ернест Сіанкам. У сезоні 2003/04 його вилучили на 10-й хвилині протистояння з київським «Динамо».

До п'ятірки грубіянів потрапили ще кілька відомих футболістів. Зокрема, до 15-ї хвилини свого часу примудрилися отримати червоні картки колишній форвард сімферопольської «Таврії» Олександр Гайдаш, ексхавбек «Миколаєва» Сергій Майборода, колишній оборонець одеського «Чорноморця» Павєл Кірільчик та експівзахисника київського «Арсенала» В'ячеслав Шарпар.

До слова, київське «Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ із Черкас у Прем'єр-лізі. Матч завершився нульовою нічиєю. Обидва колективи вдруге поспіль втратили очки.

Нагадаємо, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.