Лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія вибачився перед вболівальниками після гри з Україною

Хвічі Кварцхелії сподобалося, як грузини грали проти України у першому таймі

Капітан збірної Грузії Хвіча Кварацхелія прокоментував нічию з Україною у другому турі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ipress.ge.

«Передусім, я хотів би подякувати Віллі Саньолу. Що стосується нового тренера, у нас було лише одне тренування, щоб підготуватися до цього матчу. Однак можу сказати, що одним із найкращих за останні роки був перший тайм проти України.

Прошу вибачення у вболівальників за те, що сьогодні нам не вдалося досягти поставленої мети. Але ми відчуваємо їхню підтримку на кожному етапі і обіцяємо, що в матчах, що залишилися, зробимо все можливе, щоб порадувати їх перемогами», — наводить слова Кварацхелії Ipress.ge.

Нагадаємо, національна команда України розписала нічию зі збірною Грузії (0:0) у другому турі Ліги націй 2026/27.

У дебюті суперники обмінялися гострими моментами. Кітеішвілі розім'яв Трубіна ударом по центру воріт. У відповідь Пономаренко відправив м'яч поруч із дальньою стійкою після закидання на лівий кут штрафного з глибини.

У середині тайму голкіпер збірної України оформив повноцінний сейв. Цього разу Трубін у класному стрибку зреагував на постріл Чакветадзе з відскоку після стандарту. А перед перервою Зубков змусив попрацювати Мамардашвілі ударом із лінії штрафного.

У другій половині Грузія продовжила грати першим номером. Утім, здебільшого випади «хрестоносців» завершувалися на підступах до штрафного завдяки вмілим діям українських оборонців. А коли на 63-й хвилині ці редути господарі здолали, то удар Кварацхелії парирував Трубін.

Зрештою, суперники завершили матч без голів. У збірної України після двох виїзних поєдинків Ліги націй чотири очки в активі. Грузія набрала перший пункт у турнірі. Наступний поєдинок «синьо-жовті» зіграють 2 жовтня проти збірної Північної Ірландії.