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Мальдера пояснив, що завадило збірній Україні здобути очки в матчі з Угорщиною

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Мальдера пояснив, що завадило збірній Україні здобути очки в матчі з Угорщиною
Команда Андреа Мальдери двічі поспіль поступилася у матчах Ліги націй
фото: УАФ / Дан Балашов

Наставник української збірної не погодився з результатом матчу проти Угорщини

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера поділився враженнями під час післяматчевих коментарів кореспондентам «Мегого» та на пресконференції УАФ. Про це повідомляє «Главком»

Фахівець не приховував свого розчарування підсумковим результатом, підкресливши, що команда заслуговувала на більше: «Ми розчаровані, адже не заслужили програвати сьогодні. Вважаю, що ми провели хороший матч, особливо враховуючи велику кількість дебютантів. Усі віддали максимум сил на полі».

Головною причиною втрати очок після того, як команда зрівняла рахунок, тренер назвав брак досвіду в ключові хвилини гри: «Я вважаю, що нам не вистачило досвіду, щоб витримати ті хвилини після того, як ми зрівняли рахунок. У такі моменти це не розмова про тактику чи техніку. Потрібно мати лідерство, лідера на полі, який може керувати цими хвилинами. Нам потрібно навчитися краще грати в останні хвилини матчів. Я хотів би ще раз переглянути другий гол, але це досвід, який потрібно отримати, щоб діяти впевненіше у таких складних ситуаціях. Тут більше йдеться про емоції, ніж про техніку».

Коментуючи кадрову ситуацію та відсутність низки ключових виконавців, Мальдера зазначив, що у збірної фактично була відсутня ще одна команда. На полі з'явилося одразу дев'ять представників УПЛ, і тренер розуміє всі труднощі, через які вони проходять. Втім, він залишився задоволений тими, хто отримав свій шанс: «Ми побачили багатьох молодих футболістів, які в майбутньому можуть стати цінним ресурсом для нашої команди та допомогти збірній. Прізвища, які спадають на думку, це Крупський, Краснопір і Пономаренко. Усі вони сьогодні провели дуже хороший матч. І так, звісно, можливо, є певні проблеми з інтенсивністю, адже вони ще молоді».

Щодо низької результативності, лише два забиті м'ячі за чотири поєдинки, наставник зауважив, що цьому іноді важко знайти логічне пояснення, адже команда мала удари в штангу та інші хороші нагоди. На його думку, результат важливий, але сьогодні також необхідно було оцінити гру футболістів. «Чотири очки – справедливий результат з огляду на велику кількість нових футболістів. У нас хороший командний дух, і ми рухаємося правильним шляхом. Щоб перемагати, нам потрібно ставати сильнішими», – підсумував Мальдера.

Нагадаємо, що Україна у ключовому матчі групи поступилася Угорщині у Лізі націй

Теги: тренер Андреа Мальдера футбол

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