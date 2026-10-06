Краснопір став «Левом матчу» проти Угорщини

Ігор Краснопір виконував багато чорнової роботи

Нападник «Полісся» Ігор Краснопір був визнаним «Левом матчу» за версією вболівальників української команди. Про це повідомляє «Главком».

Форвард не просто пасивно чекав на свій шанс попереду, а активно брав участь у грі. У штрафному майданчику він мав три дотики до м'яча і двічі пробивав по воротах з показником 0.27 xG, а також єдиний раз вдало пішов у дриблінг.

Окрім роботи в атаці, нападник якісно допомагав у розбудові володіння: виконавши 27 дотиків за матч, він віддав 16 точних передач із 18 (89% точності), чотири з яких – у фінальну третину поля. Важливим чинником стала і його робота без м'яча та у силовій боротьбі. Краснопір виграв 5 із 7 єдиноборств (71%), зокрема 3 з 4 на другому поверсі, та двічі відновлював контроль над м'ячем. Поєднання ефективності в атаці, точності у передачах та високого відсотка виграної боротьби й забезпечило йому визнання найкращим гравцем зустрічі.

Для Краснопіра це дебютна відзнака «Лева матчу», адже він лише нещодавно дебютував за збірну України.

Нагадаємо, що визначився «Лев матчу» у поєдинку Ліги націй проти Північної Ірландії.