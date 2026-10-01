Прем'єр-міністр зателефонував Роналду після скандалу в збірній Португалії

Кріштіану Роналду може більше не одягнути футболку португальської збірної

Політик спробував залагодити конфлікт у таборі національної команди

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру поспілкувався з п'ятиразовим володарем «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду та головним тренером місцевої збірної Жорже Жезушем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Record.

Згодом очільник уряду також зателефонував президенту Португальської футбольної федерації Педру Проенсою. Зміст розмов Монтенегру зі всіма сторонами наразі невідомий. Португальський прем'єр-міністр увімкнувся у залагодження конфлікту навколо Роналду.

Рекордсмен збірної Португалії за голами та матчами скандально покинув табір національної команди. Ветеран залишився незадоволений тим, що просидів у запасі весь матч Ліги націй проти Норвегії (2:1). Керманич піренейців Жорже Жезуш нібито порушив угоду щодо ігрового часу Роналду.

Нападник дебютував у збірній Португалії у серпні 2003 року. З тих пір він провів 234 матчі за національну команду, в яких оформив 146 голів. Роналду привів команду до тріумфу на Євро-2016 та двох сезонах Ліги націй.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.