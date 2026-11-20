Воротар футзальної збірної України виграв Міжконтинентальний кубок
Українець Олександр Сухов визнаний найкращим голкіпером турніру
Лісабонський «Спортінг» здолав іспанську «Пальму» (5:4) у фіналі Міжконтинентального кубка 2026. Про це повідомляє «Главком».
До тріумфу португальського гранда доклався український воротар Олександр Сухов. Він зіграв обидва поєдинки на груповому етапі турніру, а також узяв участь в півфіналі та фіналі змагань. Кіпер «Спортінга» визнаний найкращим воротарем Міжконтинентального кубка.
Сухов приєднався до «левів» минулого літа. За місце в основі він конкурує з голкіпером збірної Португалії Бернарду Пасу. Зокрема, українець провів три поєдинку в Лізі чемпіонів.
«Спортінг» пробився в 1/8 фіналу головного єврокубка. 23 листопада команда Сухова зустрінеться з латвійським «Бейтаром» на виїзді. Матч-відповідь відбудеться 5 грудня в Лісабоні.
До слова, українські футзалістки здобули «золото» юнацької Олімпіади. У фіналі змагань дівчата здолали збірну Венесуели. Долю поєдинку вирішив овертайм.
Нагадаємо, футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу. «Синьо-жовті» забили дев'ять м'ячів, пропустивши лише два. Універсал Абакшин оформив хет-трик.
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