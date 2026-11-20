Лісабонський «Спортінг» здолав іспанську «Пальму» (5:4) у фіналі Міжконтинентального кубка 2026. Про це повідомляє «Главком».

До тріумфу португальського гранда доклався український воротар Олександр Сухов. Він зіграв обидва поєдинки на груповому етапі турніру, а також узяв участь в півфіналі та фіналі змагань. Кіпер «Спортінга» визнаний найкращим воротарем Міжконтинентального кубка.

Сухов приєднався до «левів» минулого літа. За місце в основі він конкурує з голкіпером збірної Португалії Бернарду Пасу. Зокрема, українець провів три поєдинку в Лізі чемпіонів.

«Спортінг» пробився в 1/8 фіналу головного єврокубка. 23 листопада команда Сухова зустрінеться з латвійським «Бейтаром» на виїзді. Матч-відповідь відбудеться 5 грудня в Лісабоні.

«Queremos que o Sporting seja um grande Clube, tão grande como os maiores d̶a̶ ̶E̶u̶r̶o̶p̶a̶ do 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎» 💚 #FutsalSCP https://t.co/7AVnaCziIt — Sporting CP (@SportingCP) November 20, 2026 Sporting CP Футзалісти «Спортінга» піднімають трофей над головами

До слова, українські футзалістки здобули «золото» юнацької Олімпіади. У фіналі змагань дівчата здолали збірну Венесуели. Долю поєдинку вирішив овертайм.

Нагадаємо, футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу. «Синьо-жовті» забили дев'ять м'ячів, пропустивши лише два. Універсал Абакшин оформив хет-трик.