Збірна України з футзалу отримала шалену підтримку в Естонії: відео

«Синьо-жовті» почувалися своїми в гостьовому поєдинку

Національна команда України в протистоянні зі збірною Естонії у кваліфікації до Чемпіонату світу 2028 отримала активну підтримку трибун. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Асоціації футзалу України.

Уболівальники підтримували «синьо-жовтих» упродовж усієї зустрічі. Після фінального свистка підопічні Олександра Косенка подякували фанатам, які відвідали матч в естонському Раквере. Разом вони виконали затяжний «заряд».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Асоціація футзалу України (@futsal_ua)

Футзальна збірна України стартувала у відборі на Мундіаль. Команда Косенка розтрощила Естонію (9:2). Головним героєм «синьо-жовтих» став універсал Абакшин, який оформив хет-трик.

Українська збірна опинилася нагорі групи 9 відбору. Наступний матч «синьо-жовті» зіграють 10 листопада проти збірної Словаччини. Переможець групи гарантовано вийде в елітний раунд кваліфікації.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.