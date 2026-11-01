Футзальна збірна України оголосила склад на матч відбору до Чемпіонату світу
Запрошення отримали 15 вітчизняних футзалістів
Тренерський штаб національної команди України з футзалу оприлюднив перелік виконавців на друге вікно кваліфікації до Чемпіонату світу 2028. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Асоціації футзалу України.
Склад футзальної збірної України
Головний тренер «синьо-жовтих» Олександр Косенко запросив 15 футзалістів. Чемпіонат України представлять девять виконавців. Шестеро натомість виступають за кордоном. Замість Вадима Данилюка з хмельницького «Сокола» штаб викликав універсала львівського «Альянса» Віталія Радевича.
Склад збірної України з футзалу на листопадові матчі:
Воротарі: Олександр Сухов («Спортінг»), Юрій Савенко («СкайАп»), Олександр Кравець (ХІТ),
Універсали: Ростислав Семенченко, Ігор Корсун, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – «Євробус»), Микола Микитюк («Ноя»), Ігор Чернявський, Владислав Первєєв, Євгеній Жук (усі – ХІТ), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – «Ураган»), Мар'ян Масевич («СкайАп»), Віталій Радевич («Альянс»).
Календар футзальної збірної України
Цього разу в графіку синьо-жовтих лише один поєдинок. 10 листопада підопічні Косенка зустрінуться зі збірною Словаччини на виїзді. Наразі обидві команди мають в активі по три очки.
Календар матчів футзальної збірної України в кваліфікації до ЧС-2028:
- 20 жовтня, Естонія – Україна – 2:9
- 10 листопада, Словаччина – Україна
- 26 лютого, Україна – Естонія
- 2 березня, Україна – Словаччина
До слова, футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу. «Синьо-жовті» забили дев'ять м'ячів, пропустивши лише два. Універсал Абакшин оформив хет-трик.
Нагадаємо, раніше Україна отримала ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри у футзалі. У турнірі візьме участь дівоча команда. Змагання відбудуться у Сенегалі в листопаді.
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