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Чемпіон і віцечемпіон України переписали історію футзальної Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Чемпіон і віцечемпіон України переписали історію футзальної Ліги чемпіонів
Столичний клуб вийшов у плейоф турніру
фото: ФК ХІТ

Вітчизняні гранди разом оформили непересічне досягнення

Київський ХІТ і дніпровський «Атлетік» синхронно пробилися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із футзалу. Про це повідомляє «Главком».

Уперше в історії турніру в плейоф зіграють відразу два представники України. Столичний гранд набрав сім очок фінішував другим у групі 4 шляху A Ліги чемпіонів. Натомість команда Дениса Овсяннікова виграла квартет 8 шляху B змагань (сім пунктів).

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 4 листопада. ХІТ потрапив до категорії сіяних команд, а «Атлетік» – у перелік несіяних. Потенційно представники України можуть зустрітися  першому же раунді плейоф.

Перелік учасників 1/8 фіналу футзальної Ліги чемпіонів 2026/27:

  • Несіяні: «Мінерва», «Бейтар», «Ольміссум», «Ель-Посо», «П'яст», «Жальгіріс», Л84, «Атлетик».
  • Сіяні: «Барселона», «Семей», «Андерлехт», «Кайрат», «Спортінг», «Сталіца», «Бенфіка», ХІТ.

До слова, футзальна збірна України розтрощила Естонію на старті відбору до Чемпіонату світу. «Синьо-жовті» забили дев'ять м'ячів, пропустивши лише два. Універсал Абакшин оформив хет-трик.

Нагадаємо, раніше Україна отримала ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри у футзалі. У турнірі візьме участь дівоча команда. Змагання відбудуться у Сенегалі в листопаді.

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Теги: Ліга чемпіонів футзал

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