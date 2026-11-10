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Україна вирвала непросту перемогу у Словаччини у матчі відбору на Чемпіонат світу з футзалу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Україна вирвала непросту перемогу у Словаччини у матчі відбору на Чемпіонат світу з футзалу
Збірна України з футзалу є однією з найкращих команд світу
фото: УАФ

Команда здобула перемогу завдяки двом голам у другому таймі

Збірна України з футзалу здобула другу перемогу поспіль у відборі на Чемпіонат світу-2028, обігравши на виїзді Словаччину з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Українці активно розпочали зустріч і від перших хвилин почали створювати небезпечні моменти біля воріт суперника. Уже на старті Корсун двічі намагався переграти голкіпера Колара, а згодом небезпечно пробивали Семенченко та Швед. Словацький воротар кілька разів виручив свою команду, зокрема після потужних ударів Семенченка. На 12-й хвилині Чернявський отримав чудову нагоду відкрити рахунок, вийшовши сам на сам із Коларом, однак переграти голкіпера не зумів.

Відкрити рахунок українцям вдалося лише на 19-й хвилині: Сухов виконав чудову розрізну передачу на Микитюка, який нарешті переграв Колара та вивів нашу збірну вперед. Перед перервою Шотурма міг подвоїти перевагу, але після його обвідного удару м'яч влучив у стійку.

Після відпочинку українці мали достатньо нагод, щоб зняти питання щодо переможця, однак їм не вистачало влучності. На 27-й хвилині Чернявський після передачі партнера пробив у ближню стійку, а трохи згодом Пєрвєєву забракло кількох сантиметрів, щоб замкнути простріл. Ще один чудовий момент виник після удару Семенченка: м'яч влучив у поперечку, а Корсун на добиванні пробив вище воріт.

Словаки теж не збиралися миритися з відставанням. На 29-й хвилині помилка Сухова ледь не призвела до пропущеного гола, проте Абакшин вчасно підстрахував партнерів і заблокував удар Драговскі по порожніх воротах. Згодом Сухов уже сам врятував українців після небезпечної спроби Шевчика. Наша збірна продовжувала шукати другий гол і на 33-й хвилині могла покарати суперника за помилку, але Шотурма не зміг належним чином замкнути простріл на дальній стійці.

Зрештою на 34-й хвилині українці таки збільшили перевагу. Ростислав Семенченко відзначився точним ударом і зробив рахунок 2:0. За чотири хвилини до завершення зустрічі Шевчик отримав друге попередження та залишив майданчик, що додало напруги кінцівці. Словаки скористалися одним із заключних епізодів і на останній хвилині Драговскі відіграв один м'яч. Однак часу на більше господарям не вистачило, і Україна втримала перемогу з рахунком 2:1.

Футзал. Відбір на Чемпіонат світу 2028

Словаччина – Україна 1:2 

Голи: Драговскі (40) – Микитюк (19), Семенченко (34)

Нагадаємо, що 8 листопада, українські футзалістки вийшли до фіналу Юнацьких Олімпійських ігор

Теги: чемпіонат світу футзал

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