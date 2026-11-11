IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року

Українські футзалістки здобули золото Юнацької Олімпіади 2026. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 11 листопада, українські футзалістки у фінальному матчі зійшлися з Венесуелою.

Хід гри

На сьомій хвилині зустрічі Україна відкрила рахунок. Юхновець пробила з лівого флангу, воротарка Венесуели відбила м'яч, але першою на добиванні опинилася Маргарита Ручка, яка й відправила його у ворота – 1:0.

На 16-й хвилині Ельяніз Пас відновила рівновагу.

На старті другого тайму Оксана Шевчук виконала довгу передачу через майже все поле на Маргариту Ручку, яка влучно пробила у правий кут воріт – 2:1. На 31-й хвилині Валеські Гутельяс вдруге зрівняла рахунок.

За чотири хвилини до завершення основного часу Єва Щавінська точним ударом у дальній кут знову вивела Україну вперед. Проте за 20 секунд до фінального свистка представниці Венесуели, які замінили голкіперку, знову відігралися – 3:3.

Долю зустрічі вирішили екстратайми. Переможний м'яч забила Аделіна Власенко, яка реалізувала результативну передачу Ангеліни Запорожець. Венесуелки знову замінили голкіперку, але цього разу вже не змогли зрівняти рахунок – перемога України 4:3.

У складі української команди золото здобули: Аделіна Власенко, Аліна Гордієнко, Кіра Гуленко, Евеліна Завгородня, Ангеліна Запорожець, Маргарита Ручка, Поліна Серих, Оксана Шевчук, Єва Щавінська, Валерія Юхновець.

Юнацькі Олімпійські ігри 2026. Футзал (дівчата). Фінал

Україна – Венесуела 4:3 (1:1)

Голи: Ручка, 7, 21, Щавінська, 36, Власенко, 42 – Пас, 16, Гутельяс, 31, Агілар, 40

IV літні Юнацькі Олімпійські ігри 2026 року проходять у Сенегалі з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року. Це перша в історії олімпійська подія, яка відбуваються на африканському континенті.

Нагадаємо, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року Україна здобула першу нагороду.

Автором першого медального успіху став дзюдоїст Хазар Гейдаров, який виступає у ваговій категорії до 66 кг.

Український спортсмен розпочав свій турнірний шлях одразу зі стадії чвертьфіналу, де не залишив шансів представнику Сенегалу Матару Діопу. У напруженому півфінальному поєдинку Гейдаров упевнено здолав суперника з Угорщини Німрода Мілднера, що й гарантувало йому як мінімум срібну нагороду.

У вирішальній сутичці за золото Хазар переміг канадського дзюдоїста Анеса Маті.