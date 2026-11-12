Українські футзалістки відзначили перемогу на Юнацькій Олімпіаді хітами Поповича та Івасюка

У фінальному матчі наші дівчата перемогли Венесуелу.

Українки дівчата заспівали легендарні пісні «Василина» та «Червона рута»

Українські футзалістки після перемоги на Юнацькій Олімпіаді виконали легендарні хіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Зокрема, наші дівчата заспівали пісні «Василина» та «Червона рута». Спортивне святкування перетворилося на музичне, а вибір композицій нагадав про культові хіти української естради.

«Василина» – одна з найвідоміших пісень народного артиста України Івана Поповича. Композиція з'явилася у 1982 році: музику написав сам співак, а слова – Анатолій Драгомирецький.

Пісня уперше прозвучала у фільмі «Усмішки Нечипорівки», а згодом стала справжньою візитівкою Поповича. У 2013 році нову версію композиції разом з артистом записав гурт «Дзідзьо».

«Червона рута» – легендарний твір Володимира Івасюка, який став символом української естради. Роботу над піснею композитор розпочав ще у 1967 році, надихнувшись фольклорними матеріалами та легендами про загадкову квітку, що нібито могла подарувати кохання. Зокрема, Івасюк досліджував народні перекази Буковини та Карпат.

13 вересня 1970 року «Червона рута» вперше прозвучала на телебаченні у виконанні самого Івасюка та Олени Кузнєцової. Згодом композиція стала всенародним хітом, принесла автору широку популярність і отримала нове життя у виконанні Софії Ротару, Назарія Яремчука та Василя Зінкевича.

Нагадаємо, українські футзалістки здобули золото Юнацької Олімпіади 2026. У фінальному матчі наші дівчата перемогли Венесуелу.