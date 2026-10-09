Магучіх анонсувала старт підготовки до нового сезону

Світова рекордсменка вже запланувала відновлення тренувань

Українка Ярослава Магучіх незабаром розпочне підготовку до сезону-2027. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

Старт тренувань стрибунка у висоту запланувала на 15 жовтня. Левова частина підготовки відбудеться за океаном. Головними змаганнями на початку нового сезону Магучіх визначила Чемпіонат Європи в приміщенні.

«Можливо, буду повертатися [в Україну], але це ще не точно. Поки знаю, що два місяці – листопад і грудень – провести на тренувальній базі від Red Bull у Лос-Анджелесі. Їдемо на розвідку подивитися, як там що, адже Олімпійські ігри не за горами, залишилося півтора року», – зазначила спортсменка.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні відбудеться 4-7 березня. Змагання прийме іспанська Валенсія. На попередньому турнірі Магучіх тріумфувала в стрибках у висоту з результатом 1,99 м.

Цьогоріч українська легкоатлетка завоювала «золото» Чемпіонату світу та тріумфувала на Чемпіонаті Європи на відкритому повітрі. Також вона виграла дебютний Абсолютний чемпіонат світу в стрибках у висоту. Натомість у фіналі Діамантової ліги Магучіх фінішувала другою.

До слова, австралійська атлетка Нікола Оліслагерс виграла етап Діамантової ліги в швейцарському Цюриху. Другою стала українка Ірина Геращенко. Магучіх там фінішувала четвертою.

Нагадаємо, раніше Магучіх і Геращенко оформили дубль на етапі Діамантової ліги в польській Сілезії. Тоді обидві українки обійшли всіх конкуренток. Третьою там стала Паттерсон.