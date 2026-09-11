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Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань
Росін та білорусів до легкої атлетики повертати не планують
фото: Instagram Ярослава Магучіх

В легкій атлетиці представникам країн-агресорок місця не знайшлось

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком».

«Це божевілля, адже з 24 лютого 2022 року нічого не змінилося. Я дуже вдячна Себастьяну Коу, який заборонив їм брати участь у змаганнях з легкої атлетики. Бо виходить, що наші спортсмени та спортсмени з усього світу змагатимуться з терористами. Це божевілля».

У легку атлетику росіян та білорусів повертати не планують – це є ініціативою Себастьяна Коу, який очолює Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій.

Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях у сезоні 2026/27. Вони будуть виступати у нейтральному статусі.

Нагадаємо, що раніше Міжнародний союз ковзанярів позбавив нейтрального статусу трьох росіян – Марка Кондратюка, Олександру Степанову та Івана Букіна.

До слова, УЄФА зарезервувала для Росії чотири путівки у єврокубки на сезон 2027/28.

Теги: легка атлетика Ярослава Магучіх

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