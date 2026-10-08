Головна Спорт Легка атлетика
search button user button menu button

Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року
Ярослава Магучіх пригадала яскраві моменти
фото: LaPresse

Рекордсменка світу знайшла позитив у результатах сезону

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виділила свої найкращі стрибки у висоту цьогоріч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

У сезоні-2026 українка показала найкращий результат сезону на планеті. На Меморіалі Дем'янюка у Львові вона стрибнула на 2,03 м. Утім, фаворитом спортсменки виявилася інша спроба.

«П'ять стрибків... Давайте спробуємо. Перший – це чемпіонат світу в приміщенні в Торуні, де після 1,98 м була висота 2,01 м із першої спроби. Потім, звичайно, Львів – це мій найкращий результат у сезоні, 2,03 м. Це було взимку, але це ж мій сезон. Із останніх, звичайно, Абсолютний чемпіонат світу – 1,99 м, тому що там був хороший запас, мені дуже сподобалося. На інших змаганнях таких класних стрибків вже не було», – заявила Магучіх.

Окремо стрибунка у висоту згадала власні спроби подолати планки вище. Зокрема, двічі вона намагалася підкорити висоту 2,04 м. Персональним для української спортсменки та паралельно світовим рекордом залишається показник 2,10 м.

«Мені сподобалося, що в цьому сезоні 2026 року я двічі пробувала брати висоту 2,04 м. Сподіваюся, у наступному сезоні я її підкорю», – заявила легкоатлетка.

Цьогоріч Магучіх завоювала золото Чемпіонату світу та тріумфувала на Чемпіонаті Європи на відкритому повітрі. Також вона виграла дебютний Абсолютний чемпіонат світу в стрибках у висоту. Натомість у фіналі Діамантової ліги українка фінішувала другою.

До слова, австралійська атлетка Нікола Оліслагерс виграла етап Діамантової ліги в швейцарському Цюриху. Другою стала українка Ірина Геращенко. Магучіх там фінішувала четвертою.

Нагадаємо, раніше Магучіх і Геращенко оформили дубль на етапі Діамантової ліги в польській Сілезії. Тоді обидві українки обійшли всіх конкуренток. Третьою там стала Паттерсон.

Читайте також:

Теги: стрибки у висоту легка атлетика Ярослава Магучіх

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ярослава Магучіх взяла золото трьох топових турнірів у 2026 році
Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics
15 вересня, 15:52
Українка заробила 150 тися євро за перемогу
Ярослава Магучіх поділилась враженнями від Абсолютного чемпіонату світу
12 вересня, 15:25
Ярослава Магучіх стала першою чемпіонкою Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики
Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: золото Магучіх, бронза Кохана
11 вересня, 21:26
Росін та білорусів до легкої атлетики повертати не планують
Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань
11 вересня, 20:45
Ярослава Магучіх минулого року теж стала срібною у фіналі Діамантової ліги
Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги
5 вересня, 22:48
Ярослава Магучіх не змогла взяти «золото»
Магучіх фінішувала другою на срібному етапі Континентального туру
30 серпня, 18:22
Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко після Олімпіади-2024 знову піднялися на подіум великих змагань разом
Магучіх і Геращенко здобули золото та срібло для України на етапі Діамантової ліги в Польщі
23 серпня, 18:27
Перед стартом на Чемпіонаті Європи Магучіх вже традиційно для себе лежала у спальнику
«Спляча красуня». Відео з Магучіх у спальному мішку набрало понад 1,5 млн переглядів
17 серпня, 13:28
Ярослава Магучіх підвердила статус головної фаворитки змагань
Магучіх стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики попри важкі погодні умови
16 серпня, 00:07

Легка атлетика

Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року
Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року
Ірина Климець відверто відповіла, чи змінить метання молота на важку атлетику
Ірина Климець відверто відповіла, чи змінить метання молота на важку атлетику
Український підліток знову оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Український підліток знову оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною
Без тренера та підтримки: Ірина Климець розкрила зворотний бік своїх виступів на змаганнях
Без тренера та підтримки: Ірина Климець розкрила зворотний бік своїх виступів на змаганнях
Ірина Климець пояснила, чому Україна роками має сильні результати в метанні молота
Ірина Климець пояснила, чому Україна роками має сильні результати в метанні молота
Климець розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028
Климець розповіла, чи планує виступити на Олімпіаді-2028

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 жовтня 2026
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
87K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах
71K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:00
В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
6 жовтня, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua