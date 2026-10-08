Магучіх обрала власні найкращі стрибки 2026 року

Рекордсменка світу знайшла позитив у результатах сезону

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виділила свої найкращі стрибки у висоту цьогоріч. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне Спорт».

У сезоні-2026 українка показала найкращий результат сезону на планеті. На Меморіалі Дем'янюка у Львові вона стрибнула на 2,03 м. Утім, фаворитом спортсменки виявилася інша спроба.

«П'ять стрибків... Давайте спробуємо. Перший – це чемпіонат світу в приміщенні в Торуні, де після 1,98 м була висота 2,01 м із першої спроби. Потім, звичайно, Львів – це мій найкращий результат у сезоні, 2,03 м. Це було взимку, але це ж мій сезон. Із останніх, звичайно, Абсолютний чемпіонат світу – 1,99 м, тому що там був хороший запас, мені дуже сподобалося. На інших змаганнях таких класних стрибків вже не було», – заявила Магучіх.

Окремо стрибунка у висоту згадала власні спроби подолати планки вище. Зокрема, двічі вона намагалася підкорити висоту 2,04 м. Персональним для української спортсменки та паралельно світовим рекордом залишається показник 2,10 м.

«Мені сподобалося, що в цьому сезоні 2026 року я двічі пробувала брати висоту 2,04 м. Сподіваюся, у наступному сезоні я її підкорю», – заявила легкоатлетка.

Цьогоріч Магучіх завоювала золото Чемпіонату світу та тріумфувала на Чемпіонаті Європи на відкритому повітрі. Також вона виграла дебютний Абсолютний чемпіонат світу в стрибках у висоту. Натомість у фіналі Діамантової ліги українка фінішувала другою.

До слова, австралійська атлетка Нікола Оліслагерс виграла етап Діамантової ліги в швейцарському Цюриху. Другою стала українка Ірина Геращенко. Магучіх там фінішувала четвертою.

Нагадаємо, раніше Магучіх і Геращенко оформили дубль на етапі Діамантової ліги в польській Сілезії. Тоді обидві українки обійшли всіх конкуренток. Третьою там стала Паттерсон.