Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: золото Магучіх, бронза Кохана

Українські спортсмени завоювали дві медалі

11 вересня у Будапешті стартував перший в історії Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлітики. Про це повідомляє «Главком».

Нашу країну представляли чотири спортсмени:

Михайло Кохан (метання молоту)

Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко (стрибки у висоту)

Кохан, в підсумку, завоював бронзу: легкоатлет відправив снаряд на відстань 78,9 метрів. Золото та срібло за німцем Мерліном Хуммелем (81,46 метрів) та угорець Бенце Халас (80,30 метрів).

Метання молоту

1. Мерлін Хуммель (Німеччина) – 81,46 м

2. Бенце Халлас (Угорщина) – 80,30 м

3. Михайло Кохан (Україна) – 78,9 м

У стрибках у висоту все вийшло ще краще: Ярослава Магучіх з показником у 1,99 метри завоювала срібло, у той час як австралійка Нікола Оліслагерс тричі збила планку.

Пізніше Магучіх замовила висоту у 2,04 метри, проте не підкорила її.

Геращенко (1,91 метри) та Левченко (1,86 метри) посіли п'яте та шосце місця відповідно.

Стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99 м

2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,95 м

3. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,91 м

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,91 м

5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,91 м

6. Ламара Дістін (Ямайка) – 1,86 м

6. Марія Жодзік (Польща) – 1,86 м

6. Юлія Левченко (Україна) – 1,86 м

До слова, Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.