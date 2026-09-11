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Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: золото Магучіх, бронза Кохана

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики: золото Магучіх, бронза Кохана
Ярослава Магучіх стала першою чемпіонкою Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики
фото: Instagram Ярослави Магучіх

Українські спортсмени завоювали дві медалі 

11 вересня у Будапешті стартував перший в історії Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлітики. Про це повідомляє «Главком».

Нашу країну представляли чотири спортсмени:

  • Михайло Кохан (метання молоту)
  • Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко (стрибки у висоту)

Кохан, в підсумку, завоював бронзу: легкоатлет відправив снаряд на відстань 78,9 метрів. Золото та срібло за німцем Мерліном Хуммелем (81,46 метрів) та угорець Бенце Халас (80,30 метрів).

Метання молоту

  • 1. Мерлін Хуммель (Німеччина) – 81,46 м
  • 2. Бенце Халлас (Угорщина) – 80,30 м
  • 3. Михайло Кохан (Україна) – 78,9 м

У стрибках у висоту все вийшло ще краще: Ярослава Магучіх з показником у 1,99 метри завоювала срібло, у той час як австралійка Нікола Оліслагерс тричі збила планку.

Пізніше Магучіх замовила висоту у 2,04 метри, проте не підкорила її.

Геращенко (1,91 метри) та Левченко (1,86 метри) посіли п'яте та шосце місця відповідно.

Стрибки у висоту

  • 1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,99 м
  • 2. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,95 м
  • 3. Ангеліна Топич (Сербія) – 1,91 м
  • 3. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,91 м
  • 5. Ірина Геращенко (Україна) – 1,91 м
  • 6. Ламара Дістін (Ямайка) – 1,86 м
  • 6. Марія Жодзік (Польща) – 1,86 м
  • 6. Юлія Левченко (Україна) – 1,86 м

До слова, Ярослава Магучіх прокоментувала повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Теги: Юлія Левченко легка атлетика Михайло Кохан Ярослава Магучіх Ірина Геращенко (легкоатлетка)

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