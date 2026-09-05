Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги

Українська стрибунка у висоту сріблом завершила змагання у Брюсселі

Ярослава Магучіх принесла Україні другу медаль після бронзи Олега Дорощука, ставши другою у стрибках у висоту. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг фіналу

Ярослава Магучіх розпочала виступи на позначці 1,92 м. Її українка впевнено взяла з першої спроби, як і її конкурентки Елеанор Паттерсон та Ангеліна Топич. У той час віцечемпіонка двох Олімпійських ігор Нікола Оліслагерс зробила це лише з другого підходу. На 1,95 м Магучіх та Паттерсон знову були бездоганними, а Оліслагерс подолала висоту з другої спроби. Натомість Топич знадобилися всі три спроби.

Перший серйозний перелом стався на висоті 1,97 м. Там Паттерсон із першої спроби взяла планку та вийшла у лідери, тоді як Магучіх припустилася першої помилки й подолала висоту з другого підходу. Сенсаційно вибула на цій висоті Оліслагерс, яка не змогла взяти 1,97 м у жодній із трьох спроб і завершила змагання на третьому місці з результатом 1,95 м. Ангеліна Топич цю висоту вирішила пропустити.

На 1,99 м ситуація повторилася. Паттерсон знову була бездоганною та взяла планку з першої спроби, а Магучіх подолала висоту з другої спроби. Поза подіумом лишилася Топич, яка не впоралася з 1,99 м у трьох спробах, та у підсумку сербка посіла четверте місце з результатом 1,95 м.

Доля золотої медалі вирішувалася на висоті 2,01 м. Паттерсон двічі помилилася, але з третьої спроби все ж подолала планку. Магучіх мала три спроби, проте всі вони виявилися невдалими. Таким чином, Елеанор Паттерсон здобула золоту медаль із результатом 2,01 м, а Ярослава Магучіх стала срібною призеркою, взявши 1,99 м.

Ще одна представниця України, Ірина Геращенко, розпочала виступ упевнено, з першої спроби подолавши висоти 1,80, 1,84 та 1,88 м. Однак 1,92 м українці не підкорилася, і з результатом 1,88 м Геращенко посіла п'яте місце, випередивши Ламару Дістін із Ямайки завдяки чистому проходженню висоти 1,88 м.

Діамантова ліга. Брюссель. Фінал. Стрибки у висоту

Елеанор Паттерсон (Австралія) 2,01 м Ярослава Магучіх (Україна) 1,99 м Нікола Оліслагерс (Австралія) 1,95 м

Нагадаємо, що перед фіналом Діамантової ліги Магучіх фінішувала другою на срібному етапі Континентального туру.