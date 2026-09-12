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Ярослава Магучіх поділилась враженнями від Абсолютного чемпіонату світу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ярослава Магучіх поділилась враженнями від Абсолютного чемпіонату світу
Українка заробила 150 тися євро за перемогу
фото: Instagram Ярослава Магучіх

Українка завоювала історичне золото

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка завоювала золото Абсолютного чемпіонату з легкої атлетики у стрибках в висоту поділилась враженнями від турніру. Про це повідомляє «Главком».

«Чесно, я дуже рада, що так швидко. Метр 86, 91, 95, 99 і далі повинно було бути 2.02 м, але його не було. Насправді для мене це дуже круто, коли так швидко. Я хоч і звикла лежати, але іноді, коли погана погода, чекати свого виступу по пів години чи годину трохи набридає. Я дуже рада виграти цей трофей і завершити сезон на гарній ноті

Звичайно, хотілося стрибнути трішечки вище, але найголовніше, що трофей є. Це перший такий чемпіонат світу, і я його виграла», – сказала українка.

Ярослава Магучіх підкорила висоту у 1.99 метри.

У стрибках в висоту виступали ще дві українки: Ірина геращенко (1.91 метри) та Юлія Левченко (1,86 метри). Вони посіли п'яте та шосте місце відповідно.

\У метанні молоту бронзу взяв українець Михайло Кохан з показником у 78.9 метри.

До слова, Ярослава Магучіх за золоту медаль Абсолютного чемпіонату світу отримала 150 тисяч євро.

Теги: Ярослава Магучіх Юлія Левченко Ірина Геращенко Михайло Кохан легка атлетика

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