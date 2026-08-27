Геращенко повторила особистий рекорд і виборола срібло Діамантової ліги
Завдяки другому місцю в Цюриху Геращенко гарантувала собі участь у фіналі Діамантової ліги
Одразу три українські стрибунки у висоту виступили на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюриху, до трійки призерок увійшла Ірина Геращенко. Про це повідомляє «Главком».
Хід боротьби
Геращенко та Левченко розпочали виступи з висоти 1.80 м, яку обидві подолали з першої спроби. Без помилок українки пройшли також 1.85 м та 1.89 м. Висоту 1.93 м з двох українок підкорилася лише Геращенко. Левченко не змогла взяти планку з двох спроб, а останній стрибок перенесла на 1.96 м, однак також невдало. У підсумку Юлія посіла дев'яте місце.
На висоті 1.93 м до змагань долучилася Магучіх, яка подолала планку з першої спроби. Висоту 1.96 м без помилок взяли як Ярослава, так і Ірина.
На 1.98 м Геращенко знову була бездоганною та подолала планку з першого стрибка. Для Магучіх ця висота стала невдалою: після першої невдалої спроби українка вирішила перенести два наступні стрибки на 2 м.
Висоту 1.98 м змогли подолати лише три спортсменки – Геращенко, австралійка Нікола Оліслагерс та представниця Чорногорії Марія Вукович.
Розподіл місць на подіумі відбувся на висоті 2 м. Магучіх і Вукович не змогли подолати планку, а представниця Чорногорії завдяки кращим попереднім спробам стала третьою. Оліслагерс узяла висоту з першої спроби, тоді як Геращенко – з другої. Для українки результат 2.00 м означав повторення її особистого рекорду.
Висоту 2.02 м підкорила лише Оліслагерс, яка здобула перемогу на етапі
Діамантова ліга. Цюрих. Стрибки у висоту (жінки)
- Нікола Оліслагерс – 2.02 м
- Ірина Геращенко – 2 м
- Марія Вукович) – 1.98 м
- Ярослава Магучіх – 1.96 м
Завдяки другому місцю в Цюриху Геращенко гарантувала собі участь у фіналі Діамантової ліги, де виступить разом із Магучіх.
Фінал Діамантової ліги відбудеться у Брюсселі 4-5 вересня.
Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (№10 WTA)
- Марта Костюк (№11 WTA)
- Олександра Олійникова (№44 WTA)
- Даяна Ястремська (№87 WTA)
- Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкел (№91 WTA)
- Єлін Вандромм (№128 WTA)
- Грет Міннен (№182 WTA)
- Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)
Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.
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