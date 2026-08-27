Геращенко повторила особистий рекорд і виборола срібло Діамантової ліги

Завдяки другому місцю в Цюриху Геращенко гарантувала собі участь у фіналі Діамантової ліги

Одразу три українські стрибунки у висоту виступили на етапі Діамантової ліги у швейцарському Цюриху, до трійки призерок увійшла Ірина Геращенко. Про це повідомляє «Главком».

Хід боротьби

Геращенко та Левченко розпочали виступи з висоти 1.80 м, яку обидві подолали з першої спроби. Без помилок українки пройшли також 1.85 м та 1.89 м. Висоту 1.93 м з двох українок підкорилася лише Геращенко. Левченко не змогла взяти планку з двох спроб, а останній стрибок перенесла на 1.96 м, однак також невдало. У підсумку Юлія посіла дев'яте місце.

На висоті 1.93 м до змагань долучилася Магучіх, яка подолала планку з першої спроби. Висоту 1.96 м без помилок взяли як Ярослава, так і Ірина.

На 1.98 м Геращенко знову була бездоганною та подолала планку з першого стрибка. Для Магучіх ця висота стала невдалою: після першої невдалої спроби українка вирішила перенести два наступні стрибки на 2 м.

Висоту 1.98 м змогли подолати лише три спортсменки – Геращенко, австралійка Нікола Оліслагерс та представниця Чорногорії Марія Вукович.

Розподіл місць на подіумі відбувся на висоті 2 м. Магучіх і Вукович не змогли подолати планку, а представниця Чорногорії завдяки кращим попереднім спробам стала третьою. Оліслагерс узяла висоту з першої спроби, тоді як Геращенко – з другої. Для українки результат 2.00 м означав повторення її особистого рекорду.

Висоту 2.02 м підкорила лише Оліслагерс, яка здобула перемогу на етапі

Діамантова ліга. Цюрих. Стрибки у висоту (жінки)

Нікола Оліслагерс – 2.02 м Ірина Геращенко – 2 м Марія Вукович) – 1.98 м Ярослава Магучіх – 1.96 м

Завдяки другому місцю в Цюриху Геращенко гарантувала собі участь у фіналі Діамантової ліги, де виступить разом із Магучіх.

Фінал Діамантової ліги відбудеться у Брюсселі 4-5 вересня.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Бельгії на гру чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (№10 WTA)

Марта Костюк (№11 WTA)

Олександра Олійникова (№44 WTA)

Даяна Ястремська (№87 WTA)

Людмила Кіченок (№45 WTA у парі)

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкел (№91 WTA)

Єлін Вандромм (№128 WTA)

Грет Міннен (№182 WTA)

Магалі Кемпен (№50 WTA у парі)

Протистояння Бельгія – Україна відбудеться 24 вересня. Початок – о 05:00 за київським часом.