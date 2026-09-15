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Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics
Ярослава Магучіх взяла золото трьох топових турнірів у 2026 році
фото: Instagram Ярослава Магучіх

Нещодавно українка завоювала золото Абсолютного чемпіонату світу

Українка Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics. Про це повідомляє «Главком».

У 2026 році 24-річна легкоатлетка завоювала золото Чемпіонату Європи, Чемпіонату свтіув приміщенні та Абсолютного чемпіонату світу.

На нагороду, окрім Магучіх, також претендуть:

  • Надя Батоклетті (Італія) – біг на 3000 м, 5000 м, 10000 м
  • Софія Фіоріні (Італія) – марафонська спортивна ходьба
  • Емі Гант (Велика Британія) – біг на 100 м, 200 м
  • Джорджія Гантер-Белл (Велика Британія) – біг на 800 м, 1500 м
  • Генрієтте Єгер (Норвегія) – біг на 400 м
  • Марія Перес (Іспанія) – напівмарафонська спортивна ходьба
  • Джессіка Схілдер (Нідерланди) – штовхання ядра
  • Одрі Верро (Швейцарія) – біг на 800 м
  • Емма Заплеталова (Словаччина)

Нагороду European Athletics Магучіх вже завойовувала – сталось це у 2024 році. 

Переможницю визначатимуть на основі голосування вболівальників, національних федерацій-членів, представників ЗМІ та експертної коміссії.

До слова, раніше Ярослава Магучіх поділилась враженнями від Абсолютного чемпіонату світу, на якому вона завоювала золото.

Теги: Ярослава Магучіх легка атлетика

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