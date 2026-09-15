Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics
Нещодавно українка завоювала золото Абсолютного чемпіонату світу
Українка Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics. Про це повідомляє «Главком».
У 2026 році 24-річна легкоатлетка завоювала золото Чемпіонату Європи, Чемпіонату свтіув приміщенні та Абсолютного чемпіонату світу.
На нагороду, окрім Магучіх, також претендуть:
- Надя Батоклетті (Італія) – біг на 3000 м, 5000 м, 10000 м
- Софія Фіоріні (Італія) – марафонська спортивна ходьба
- Емі Гант (Велика Британія) – біг на 100 м, 200 м
- Джорджія Гантер-Белл (Велика Британія) – біг на 800 м, 1500 м
- Генрієтте Єгер (Норвегія) – біг на 400 м
- Марія Перес (Іспанія) – напівмарафонська спортивна ходьба
- Джессіка Схілдер (Нідерланди) – штовхання ядра
- Одрі Верро (Швейцарія) – біг на 800 м
- Емма Заплеталова (Словаччина)
Нагороду European Athletics Магучіх вже завойовувала – сталось це у 2024 році.
Переможницю визначатимуть на основі голосування вболівальників, національних федерацій-членів, представників ЗМІ та експертної коміссії.
До слова, раніше Ярослава Магучіх поділилась враженнями від Абсолютного чемпіонату світу, на якому вона завоювала золото.
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