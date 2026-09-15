Ярослава Магучіх взяла золото трьох топових турнірів у 2026 році

Нещодавно українка завоювала золото Абсолютного чемпіонату світу

Українка Ярослава Магучіх претендує на звання найкращої легкоатлетки 2026 року за версією European Athletics. Про це повідомляє «Главком».

У 2026 році 24-річна легкоатлетка завоювала золото Чемпіонату Європи, Чемпіонату свтіув приміщенні та Абсолютного чемпіонату світу.

На нагороду, окрім Магучіх, також претендуть:

Надя Батоклетті (Італія) – біг на 3000 м, 5000 м, 10000 м

Софія Фіоріні (Італія) – марафонська спортивна ходьба

Емі Гант (Велика Британія) – біг на 100 м, 200 м

Джорджія Гантер-Белл (Велика Британія) – біг на 800 м, 1500 м

Генрієтте Єгер (Норвегія) – біг на 400 м

Марія Перес (Іспанія) – напівмарафонська спортивна ходьба

Джессіка Схілдер (Нідерланди) – штовхання ядра

Одрі Верро (Швейцарія) – біг на 800 м

Емма Заплеталова (Словаччина)

Нагороду European Athletics Магучіх вже завойовувала – сталось це у 2024 році.

Переможницю визначатимуть на основі голосування вболівальників, національних федерацій-членів, представників ЗМІ та експертної коміссії.

До слова, раніше Ярослава Магучіх поділилась враженнями від Абсолютного чемпіонату світу, на якому вона завоювала золото.