Євро Ф3 на Нюрбургринзі: Шумахер здобув хет-трик



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Фото надане сайтом motorsport.com

Мік Шумахер блискуче виграв усі три гонки етапу Чемпіонату Європи Формули 3 і впритул наблизився до лідера заліку Дена Тіктема

Сценарій третьої гонки вікенду Євро Ф3 на знаменитій німецькій трасі був дуже схожий на те, як проходив ранковий заїзд в неділю – Мік Шумахер стартував з поулу й не дав жодного шансу суперникам зазіхнути на лідерство, а Роберт Шварцман і Ден Тіктем зійшлися в боротьбі за друге місце.

З перших метрів Мік пішов у відрив і швидко створив відрив в одну секунду, після чого трохи уповільнився й тримав безпечну відстань від переслідувачів, розумно економлячи гуму.

Тіктем тим часом не лише не зміг випередити Шварцмана, але й пропустив вперед Алекса Палоу й почав потроху відставати від іспанця.

На диво перша половина гонки пройшла без жодних інцидентів і втрат у пелотоні – обгонів було небагато, і гонщики здавалося, просто їхали один за одним, немов долаючи прогрівочні кола, лише Софія Фльорш потроху відкочувалася назад.

Проте на десятому колі пілоти «прокинулися», і в середині пелотону розпочалася боротьба у щільній групі гонщиків, яких очолював Жехан Дарувала. В юнацькому запалі суперники почали підштовхувати один одного, виїжджати на узбіччя, проте уникали серйозних наслідків і продовжували гонку. До загальних радощів приєдналася і Фльорш, яка завзято приклалася об машину Амейї Вайдьянатана так, що бідолашний індієць змушений був заїхати до боксів і припинити участь в гонці. Колом пізніше на піт-лейн з’явилася і Софія – стюарди покарали дівчину проїздом через зону боксів за її надто агресивні дії. Це немов поставило крапку у короткому спалаху активності на трасі, і пілоти знову вишикувались у потяг. Шумахер продовжував повільно, але впевнено нарощувати відрив і фінішував з перевагою у п’ять секунд над Шварцманом, якому на останніх колах довелося витримати пресинг Палоу. Німець виграв усі три гонки вікенду, що в останнє вдавалося Ленсу Строллу у 2016 році. Тіктем не зміг втрутитися у боротьбу за подіум і закінчив гонку четвертим. Через це юніор Red Bull втратив ще велику нещодавно перевагу у загальному заліку, і тепер між ним і Міком Шумахером лише три очки (264:261) за шість гонок до завершення чемпіонату. Наступний етап відбудеться за два тижні у Шпільберзі.

Джерело: ua.Motorsport.com