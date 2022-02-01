«Бенфіка» виставила на трансфер нападника збірної України

Роман Яремчук може продовжити кар’єру в лондонському «Арсеналі»

Нападник збірної України Роман Яремчук виявився непотрібним португальській «Бенфіці». Клуб виставив футболіста на трансфер. Про це повідомляє Correio de Manha. Трансферна вартість форварда складає 17 млн євро.

За інформацією джерела, на українця претендують англійські «Арсенал» та «Евертон». В «канонірів» місце в нападі стало вакантним після того, як лондонський клуб залишив П’єр-Емерік Обамеянг. Габонський футболіст має перейти в «Барселону». Щодо ліверпульської команди, то вона бореться за виживання і їй терміново потрібен забивний гравець.

Цього сезону Яремчук зіграв 29 матчів за клуб, забив 6 м'ячів, зробив 5 гольових передач.

Тим часом київське «Динамо» віддало в оренду в «Спортінг» з Хіхона гравця збірної Венесуели Еріка Раміреса.