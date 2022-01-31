Український футболіст в Італії похвалився автівкою
Віктор Коваленко показав своє нове авто
фото з відкритих джерел
Віктор Коваленко показав, на чому пересувається в клубі Серії А
Півзахисник італійської «Спеції» та кандидат до національної збірної України Віктор Коваленко показав, яке авто йому до вподоби. Футболіст похвалився новенькою машиною і привів у захват свого друга, ведучого «Орла й решки» Андрія Беднякова.
«Скло протри», – написав у стрічці Коваленка Бедняков.
«Сьогодні все зроблю», – відповів Коваленко.
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Контракт Віктора коваленка належить «Аталанті». В «Спеції» українець виступає на правах оренди.
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