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    Український футболіст в Італії похвалився автівкою

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    Віктор Коваленко показав своє нове авто - Український футболіст в Італії похвалився автівкою
    Віктор Коваленко показав своє нове авто
    фото з відкритих джерел

    Віктор Коваленко показав, на чому пересувається в клубі Серії А

    Півзахисник італійської «Спеції» та кандидат до національної збірної України Віктор Коваленко показав, яке авто йому до вподоби. Футболіст похвалився новенькою машиною і привів у захват свого друга, ведучого «Орла й решки» Андрія Беднякова.

    «Скло протри», – написав у стрічці Коваленка Бедняков.

    «Сьогодні все зроблю», – відповів Коваленко.

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    Допис, поширений Viktor Kovalenko (@vitykovalenko)

    Контракт Віктора коваленка належить «Аталанті». В «Спеції» українець виступає на правах оренди.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Віктор Коваленко ФК «Аталанта»
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    Український футболіст в Італії похвалився автівкою