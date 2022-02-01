Гравці збірної України заспівали «Червону руту» після виходу в півфінал Євро (відео)
Збірна України створила сенсацію на чемпіонаті Європи
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Наша команда зустрінеться з переможцем пари Грузія – Росія
Національна команда України з футзалу через 17 років знову зіграє в півфіналі чемпіонату Європи. Наша команда в блискучому стилі перемогла Казахстан і тепер чекає на суперника, який визначиться в двобої між Грузією та Росією.
Наші гравці дуже емоційно відзначили перемогу в чвертьфіналі, а потім заспівали «Червону Руту».
Українці перемогли Казахстан з рахунком 5:3.
До плей-оф наша команда потрапила після двох поразок в груповому турнірі.
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