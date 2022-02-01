Гравці збірної України заспівали «Червону руту» після виходу в півфінал Євро (відео)

Наша команда зустрінеться з переможцем пари Грузія – Росія

Національна команда України з футзалу через 17 років знову зіграє в півфіналі чемпіонату Європи. Наша команда в блискучому стилі перемогла Казахстан і тепер чекає на суперника, який визначиться в двобої між Грузією та Росією.

Наші гравці дуже емоційно відзначили перемогу в чвертьфіналі, а потім заспівали «Червону Руту».

Українці перемогли Казахстан з рахунком 5:3.

До плей-оф наша команда потрапила після двох поразок в груповому турнірі.