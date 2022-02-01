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    Гравці збірної України заспівали «Червону руту» після виходу в півфінал Євро (відео)

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    Збірна України створила сенсацію на чемпіонаті Європи - Гравці збірної України заспівали «Червону руту» після виходу в півфінал Євро (відео)
    Збірна України створила сенсацію на чемпіонаті Європи
    фото з відкритих джерел

    Наша команда зустрінеться з переможцем пари Грузія – Росія

    Національна команда України з футзалу через 17 років знову зіграє в півфіналі чемпіонату Європи. Наша команда в блискучому стилі перемогла Казахстан і тепер чекає на суперника, який визначиться в двобої між Грузією та Росією.

    Наші гравці дуже емоційно відзначили перемогу в чвертьфіналі, а потім заспівали «Червону Руту».

    Українці перемогли Казахстан з рахунком 5:3.

    До плей-оф наша команда потрапила після двох поразок в груповому турнірі.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України
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    Гравці збірної України заспівали «Червону руту» після виходу в півфінал Євро (відео)