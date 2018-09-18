15-річний українець став віце-чемпіоном світу з розв'язування шахових завдань та етюдів
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Кирило Шевченко у свої роки виконав норматив міжнародного майстра
У місті Охрид (Македонія) відбувся 61-й міжнародний Конгрес з шахової композиції.
У межах заходу організаторами було проведено особисто-командний чемпіонат світу з розв'язування шахових завдань та етюдів.
Участь у змаганнях взяли майже 100 шахістів і 19 команд, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.
Україну представили три спортсмени: Кирило Шевченко, Олексій Соловчук і Володимир Арідов.
Відмінно виступив на чемпіонаті лідер збірної України – 15-річний міжнародний гросмейстер-практик з Києва Кирило Шевченко.
У турнірі серед юніорів Кирило став віце-чемпіоном світу.
В особистому заліку він посів п'яте місце, виконавши норматив міжнародного майстра.
У командному заліку українці посіли четверте місце, поступившись лише одним очком збірній Англії.
Перемогу у турнірі здобула команда Польщі, срібло – у росіян.