  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    15-річний українець став віце-чемпіоном світу з розв'язування шахових завдань та етюдів

    • Розсилка
    Кирило Шевченко. Фото взяте зі сторінки спортсмена у Facebook - 15-річний українець став віце-чемпіоном світу з розв'язування шахових завдань та етюдів
    Кирило Шевченко. Фото взяте зі сторінки спортсмена у Facebook

    Кирило Шевченко у свої роки виконав норматив міжнародного майстра

    У місті Охрид (Македонія) відбувся 61-й міжнародний Конгрес з шахової композиції.

    У межах заходу організаторами було проведено особисто-командний чемпіонат світу з розв'язування шахових завдань та етюдів.

    Участь у змаганнях взяли майже 100 шахістів і 19 команд, інформує офіційний сайт Спортивного комітету України.

    Україну представили три спортсмени: Кирило Шевченко, Олексій Соловчук і Володимир Арідов.

    Відмінно виступив на чемпіонаті лідер збірної України – 15-річний міжнародний гросмейстер-практик з Києва Кирило Шевченко.

    У турнірі серед юніорів Кирило став віце-чемпіоном світу.

    В особистому заліку він посів п'яте місце, виконавши норматив міжнародного майстра.

    У командному заліку українці посіли четверте місце, поступившись лише одним очком збірній Англії.

    Перемогу у турнірі здобула команда Польщі, срібло – у росіян.

    чемпіонат світу шахи українці Інтелектуальні види спорту
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ