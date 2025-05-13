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«15 років – не дитина, це вже жінка». Російський фігурист розповів, як познайомився з дружиною

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«15 років – не дитина, це вже жінка». Російський фігурист розповів, як познайомився з дружиною
Авербух познайомився зі своєю майбутньою дружиною, коли їй було 15 років, а йому – 37

Авербух заявив, що у його дружини у 15 років вже «все було»

Срібний призер Олімпійських ігор із фігурного катання росіянин Ілля Авербух розповів, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною актрисою Єлизаветою Арзамасовою, коли їй було 15 років, а йому – 37. Про це повідомляє «Главком».

Знайомство Авербуха та Арзамасової відбулося на шоу «Льодовиковий період» у 2010 році. Арзамасовій тоді було 15, а Авербуху – 37 років.

Під час інтерв'ю російська пропагандистка Ксенія Собчак запитала фігуриста, що він, мабуть, дивно повинен був почуватися, пам'ятаючи свою дружину «ще практично дитиною».

«Ну яке. 15 років – це вже не дитина. Це вже жінка. У неї все було», – сказав Авербух Собчак.

До Арзамасової Авербух був одружений зі своєю колишньою партнеркою Іриною Лобачовою. Від першого шлюбу він має сина.

Ілья Авербух – срібний призер Олімпіади, чемпіон світу та Європи. У 2018 році він був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна. У 2023 році потрапив під санкції України.

Нагадаємо, «нейтральна» російська тенісистка Поліна Кудерметова опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку.

9 травня Кудерметова в Stories свого верифікованого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

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Теги: фігурне катання росія діти

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