Авербух познайомився зі своєю майбутньою дружиною, коли їй було 15 років, а йому – 37

Авербух заявив, що у його дружини у 15 років вже «все було»

Срібний призер Олімпійських ігор із фігурного катання росіянин Ілля Авербух розповів, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною актрисою Єлизаветою Арзамасовою, коли їй було 15 років, а йому – 37. Про це повідомляє «Главком».

Знайомство Авербуха та Арзамасової відбулося на шоу «Льодовиковий період» у 2010 році. Арзамасовій тоді було 15, а Авербуху – 37 років.

Під час інтерв'ю російська пропагандистка Ксенія Собчак запитала фігуриста, що він, мабуть, дивно повинен був почуватися, пам'ятаючи свою дружину «ще практично дитиною».

«Ну яке. 15 років – це вже не дитина. Це вже жінка. У неї все було», – сказав Авербух Собчак.

До Арзамасової Авербух був одружений зі своєю колишньою партнеркою Іриною Лобачовою. Від першого шлюбу він має сина.

Ілья Авербух – срібний призер Олімпіади, чемпіон світу та Європи. У 2018 році він був довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна. У 2023 році потрапив під санкції України.

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