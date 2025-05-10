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«Обстановка сложная .. пожарный коллапс ..». У Читі палає аеропорт (відео)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Обстановка сложная .. пожарный коллапс ..». У Читі палає аеропорт (відео)
Роботу аеропорту булу призупинено через пожежу
фото: скріншот з відео

В читинському аеропорту «Кадала» вводили обмеження через ландшафтну пожежу

Сьогодні, 10 травня, з 10:10 за київським часом (09:10 за московським) аеропорт «Кадала» в Читі припинив прийом та відправлення літаків. Як повідомив представник Росавіації Артем Кореняко, пожежа впритул наблизилася до льотного поля, пише «Главком».

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За його словами, роботу аеропорту булу призупинено через пожежу. Кореняко заявив, що ситуація перебувала під контролем і загрози безпеці польотів та самому аеропорту не було.

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У Забайкальському краї з 23 квітня діє федеральний режим надзвичайної ситуації. Раніше, з 7 квітня, у лісах регіону вже було введено режим надзвичайної ситуації регіонального характеру через природні пожежі.

Згідно з останнім повідомленням Артема Кореняко, станом на 12:10 за київським часом (11:10 за московським) аеропорт «Кадала» в Читі відновив свою.

Нагадаємо, Росія оголосила про закриття повітряного простору над військовим полігоном «Капустин Яр», з якого раніше запускала по Україні балістичні ракети середньої дальності «Орєшник».

Зазначається, що площа обмеження складає приблизно 110 на 70 км. Це охоплює полігон «Капустин Яр» у Волгоградській області, а також частину сусідньої Саратовської області.

Закриття буде діяти упродовж доби – з 06:00 12 травня до 06:00 13 травня.

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Теги: росія пожежа аеропорт

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