«Обстановка сложная .. пожарный коллапс ..». У Читі палає аеропорт (відео)

В читинському аеропорту «Кадала» вводили обмеження через ландшафтну пожежу

Сьогодні, 10 травня, з 10:10 за київським часом (09:10 за московським) аеропорт «Кадала» в Читі припинив прийом та відправлення літаків. Як повідомив представник Росавіації Артем Кореняко, пожежа впритул наблизилася до льотного поля, пише «Главком».

За його словами, роботу аеропорту булу призупинено через пожежу. Кореняко заявив, що ситуація перебувала під контролем і загрози безпеці польотів та самому аеропорту не було.

У Забайкальському краї з 23 квітня діє федеральний режим надзвичайної ситуації. Раніше, з 7 квітня, у лісах регіону вже було введено режим надзвичайної ситуації регіонального характеру через природні пожежі.

Згідно з останнім повідомленням Артема Кореняко, станом на 12:10 за київським часом (11:10 за московським) аеропорт «Кадала» в Читі відновив свою.

Нагадаємо, Росія оголосила про закриття повітряного простору над військовим полігоном «Капустин Яр», з якого раніше запускала по Україні балістичні ракети середньої дальності «Орєшник».

Зазначається, що площа обмеження складає приблизно 110 на 70 км. Це охоплює полігон «Капустин Яр» у Волгоградській області, а також частину сусідньої Саратовської області.

Закриття буде діяти упродовж доби – з 06:00 12 травня до 06:00 13 травня.