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Сили оборони: Окупанти рвуться на кордон трьох областей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сили оборони: Окупанти рвуться на кордон трьох областей
фото з відкритих джерел

Ситуація на фронті загострилась на трьох напрямках

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що на Новопавлівському напрямку ситуація загострилася, російські окупанти рвуться на кордон Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає «Главком».

«У нас доволі загострилась ситуація на Новопавлівському напрямку, де ворог за минулу добу провів 23 бойових зіткнення. Там постійно тривають запеклі бої, ворог рветься буквально на кордон Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей. Крім того, доволі неспокійною ситуація продовжує залишатись і на Оріхівському напрямку», –сказав він.

Зі слів Волошина, у районі Малих Щербаків, Лобкового й Степового ворог намагається прорвати лінію зіткнення, вийти на плацдарм і захопити його – недалеко від Запоріжжя.

«Звідти є можливість здійснювати вогневий вплив на наші логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на схід Запорізької області, і здійснювати обстріли самого Запоріжжя, його передмістя. Крім того, досить загострилась за декілька останніх днів ситуація і на Придніпровському, Херсонському напрямках», – каже речник Сил оборони Волошин.

Водночас на Херсонському напрямку збільшилося спроб ворога захопити острови на Дніпрі.

Нагадаємо, Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області.

Головком Олександр Сирський підтвердив активізацію бойових дій на північному напрямку.

Генерал нагадав, що ще торік Росія не досягла суттєвих стратегічних проривів, хоча активно використовувала живу силу заради тактичних переваг. Однак із того часу підхід ворога суттєво не змінився.

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Теги: Запоріжжя росія окупанти Донеччина Дніпропетровщина кордон ворог

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