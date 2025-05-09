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США попереджають про загрозу масованої атаки на Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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США попереджають про загрозу масованої атаки на Україну
Посольство США звернулося до своїх громадян та закликало бути готовими до удару
фото з відкритих джерел

Посольство США в Києві отримало дані про можливий серйозний повітряний напад, який може статися у найближчі дні

Посольство США в Києві повідомило про отримання інформації щодо ймовірного масштабного повітряного удару по території України, який може протягом декількох наступних днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну заяву дипломатичного представництва.

У зверненні до громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, посольство закликало бути готовими до швидкої реакції у разі сигналу повітряної тривоги.

«Посольство США в Києві отримало дані про можливий серйозний повітряний напад, який може статися в будь-який момент протягом найближчих днів», – йдеться у заяві.

Громадянам США рекомендовано:

  • регулярно перевіряти інформацію в місцевих засобах масової інформації;
  • завчасно визначити найближчі укриття;
  • у разі оголошення тривоги негайно прямувати до безпечного місця;
  • чітко дотримуватись вказівок місцевої влади та рятувальних служб.

Раніше ми писали, що Росія оголосила про запровадження режиму припинення вогню проти України з опівночі 8 травня – на три доби. Цю заяву, ініційовану раніше Володимиром Путіним, оприлюднили російські ЗМІ, повідомляє «Главком».

Попри відсутність офіційної заяви з боку Міністерства оборони РФ, інформаційні агентства та провідні російські ресурси опівночі за київським часом повідомили про нібито початок «перемир’я» зі сторони окупантів.

За словами представників російського керівництва, так зване «припинення вогню» мало розпочатися 8 травня о 00:00, триватиме протягом 9 травня та завершиться опівночі 11 травня. Таким чином, йдеться про три доби. Тим часом, один із українських військових пише, що окупанти готуються до нічного штурму Покровська у Донецькій області.

Нагадаємо, вночі, 7 травня, окупанти атакували Київ безпілотниками. З’явилося відео влучання ворожого БпЛА у будинок у Шевченківському районі. Про це повідомляє «Главком».

Один із російських безпілотників влучив у житловий будинок у Шевченківського районі столиці. Удар потрапив на відео.

Теги: росія США посольство

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