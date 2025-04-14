Зеленський повідомив, на чому зосереджений Путін, і назвав державну «звичку» Росії

Зеленський: Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя

«Зараз – так само, як протягом років, – Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах (атака на Суми – ред.) – на вбивствах»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував те, як Росія саботує пропозицію повного та безумовного припинення вогню, повідомляє «Главком».

«Сьогодні весь день у Сумах тривають роботи після вчорашнього удару російської балістики – розбирають завали. Майже 40 поранених досі в лікарнях, і серед них діти, 11 людей у важкому стані, лікарі намагаються зробити все, щоб допомогти – щоб урятувати життя. Сто дев’ятнадцять людей поранені. І це тільки один удар», – наголосив Зеленський.

Голова країни нагадав, що 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню – «усіх таких ударів, як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп’янську та Бериславу, як по всьому фронту».

«І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз – так само, як протягом років, – Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах – на вбивствах», – наголосив гарант.

За словами очільника країни, російські державні пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату.

«І причина цього тільки одна – вони там, у Москві, зараз не бояться. І якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі робитимуть те, до чого вони звикли – надалі воюватимуть. Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилося. Мир потрібен, і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир», - пояснив президент.

Зеленський додав, що України «не просто готова до миру швидко», Україна не хотіла «жодної секунди цієї війни».

Нагадаємо, 13 квітня, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Згодом президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків.

До слова, у приміщенні Конгрес-центру СумДУ в Сумах, який зруйнували російські терористи, об 11:00 була запланована дитяча вистава.

Також державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня. Рубіо написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

До того ж спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х. Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.