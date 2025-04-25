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Ліквідація Москалика. Що відомо про високопосадовця Генштабу РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ліквідація Москалика. Що відомо про високопосадовця Генштабу РФ
Ярослав Москалик безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України
фото: Міноборони РФ

У 2016 році генерал представляв Росію на переговорах у нормандському форматі

Слідчий комітет РФ підтвердив, що під Москвою було ліквідовано російського генерал-майора Ярослава Москалика. Він обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ. «Главком» публікує, що відомо про високопосадовця російської армії.

Генерал-майор Ярослав Москалик мав одну з важливих посад у російській військовій ієрархії. Він безпосередньо впливав на планування війни РФ проти України.

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Головне оперативне управління (ГОУ) є ключовим органом Генштабу РФ, яке відповідає за стратегічне планування, координацію бойових операцій та оперативне управління військами.

У 2016 році Москалик представляв Росію на переговорах у нормандському форматі, зокрема на технічному рівні – це свідчить про його роль у координації дій російських військ на сході України, тоді ще гібридного характеру.

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Нормандський формат – дипломатичний формат переговорів між Україною, Росією, Німеччиною та Францією, який був основним майданчиком для врегулювання війни у 2014 році.

Участь Москалика в офіційних зустрічах на міжнародному рівні підтверджує, що він був не лише «кабінетним» генералом, а й брав участь у військово-дипломатичних процесах. Тому ліквідація Москалика може стати серйозною втратою для російської армії. 

Нагадаємо, у Підмосковʼї в місті Балашиха вибухнула автівка. Внаслідок підриву було вбито заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил РФ.

Близько 10:40 ранку припаркований біля під'їзду «Фольксваген» здетонував. Російського генерала вбило на місці вибуховою хвилею і уражаючими елементами. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини вибуху.

Теги: росія вбивство

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