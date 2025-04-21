Путін ратифікував стратегічну угоду з Іраном

Путін та Пезешкіан 17 січня підписали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між країнами терміном на 20 років

Росія та Іран домовилися, що у тому випадку, якщо одна з них зазнає агресії, то інша не повинна жодним чином допомагати агресору

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про ратифікацію договору з Іраном про всеосяжне стратегічне партнерство. Відповідний документ було оприлюднено 21 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт публікації офіційних правових актів РФ.

«Ратифікувати договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Російською Федерацією та Ісламською Республікою Іран, підписаний у місті Москва 17 січня 2025 року», – йдеться в документі.

Договір передбачає, що Росія та Іран будуть на офіційному рівні проводити співпрацю у сферах політики, торгівлі, економіки, енергетики, транспорту, інвестицій, інфраструктури, безпеки та оборони.

Зазначається, що Іран та Росія домовилися про спільні розробки в галузі інформаційних технологій, про співпрацю у сфері освіти та культури, спорту та охорони здоров'я, а також і інших напрямках, які «становлять взаємний інтерес».

Окремо у договорі закріплено положення щодо співпраці у напрямках безпеки та оборони двох країн. Росія та Іран домовилися, що у тому випадку, якщо одна з них зазнає агресії, то інша не повинна жодним чином допомагати агресору.

«Інша сторона не повинна надавати агресору військову або іншу допомогу, яка сприятиме продовженню його дій», – йдеться в угоді.

Окремим пунктом передбачено співпрацю сторін у розвитку міжнародних транспортних коридорів, що пролягають територією Росії та Ірану.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та президент Ірану Масуд Пезешкіан 17 січня підписали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між країнами терміном на 20 років. За словами Пезешкіана, договір є «міцною основою для просування вперед». «Ми вважаємо наші відносини з вами життєво важливими, делікатними та стратегічними, і ми твердо підтримуємо цей шлях», – додав він.

До слова, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відправив свого міністра закордонних справ Аббаса Аракчі до Москви з листом, аби поінформувати російського диктатора Володимира Путіна про переговори щодо іранської ядерної програми зі США.