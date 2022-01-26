Зірка «Динамо» Мілевський повернувся у великий футбол

Нападник заявив, що влітку зіграє за збірну на чемпіонаті Європи з міні-футболу

Колишній нападник київського «Динамо» Артем Мілевський повертається у футбол. На своїй сторінці в соцмережах він повідомив, що влітку зіграє за збірну України з міні-футболу на чемпіонаті Європи.

«Недарма кажуть: «Ти можеш піти з футболу, але футбол з тебе не піде ніколи», – написав Мілевський. – Саме тому я радий повідомити, що тепер я амбасадор Федерації міні-футболу України! Мені завжди подобалося грати на обмеженій ділянці поля: поставити корпус, відігратися в стіночку або самому закрутити м'яч влучно в кут. Тепер все це я спробую показати за збірну України на чемпіонаті Європи з міні-футболу, який пройде у червні на полях Кошице! Про всі подробиці дізнаєтеся незабаром, стежте за моїми оновленнями».

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У вересні минулого року 37-річний Артем Мілевський оголосив про завершення кар’єри.