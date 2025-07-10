«Шахтар» розгромив фінський «Ільвес» у першому матчі кваліфікації Ліги Європи
«Гірники» фактично гарантували собі вихід до наступного раунду змагань
Сьогодні, 10 липня, донецький «Шахтар» розпочав єврокубковий сезон матчем проти фінського «Ільвеса». Поєдинок кваліфікації Ліги Європи «Шахтар» – «Ільвес» пройшов на стадіоні «Стожице» у Любляні (Словенія), інформує «Главком».
Загальний рахунок матчу
«Шахтар» (Україна) – «Ільвес» (Фінляндія) – 6:0
Голи: Алісон, (26, 47), Кауа Еліас, 43), Кевін, (74), Педрінью, (87), Невертон, (89)
«Шахтар» дуже швидко взяв гру під контроль: уже на 4-й хвилині Бондаренко прострілив на Еліаса, але той пробив трохи повз ворота. Незабаром Конопля влучив у поперечину.
Посеред тайму Кевін вивів Алісона один на один, і той відкрив рахунок. Згодом Еліас міг подвоївати, але влучив прямо у воротаря, а Судаков пробив трохи повз. Та наприкінці тайму Еліас таки забив головою після кутового – 2:0.
На початку другого тайму Алісон оформив дубль. Бондаренко теж мав момент, але схибив.
Після цього фіни трохи пожвавились, однак моменти не використали. А на 74-й хвилині Кевін добив м’яч у ворота після удару Алісона – 4:0. Під кінець матчу Педрінью і Невертон довели рахунок до розгрому, остаточно знявши всі питання.
Матч-відповідь має відбутися 17 липня у Тампере (Фінляндія).