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Став відомий потенційний суперник «Шахтаря» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Став відомий потенційний суперник «Шахтаря» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи
Грецький клуб вилетів у Лігу Європи та зіграє там з «Шахтарем», якщо «гірникам» вдасться здолати «Бешикташ»
фото: Reuters

Потенційний суперник «Шахтаря» визначався у грі між «Рейнджерсом» та «Панатінаїкосом»

Визначився наступний потенційний суперник донецького «Шахтаря» у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком».

Потенційний суперник «Шахтаря» визначався у грі між «Рейнджерсом» та «Панатінаїкосом». Ним став грецький «Панатінаїкос», який зазнав поразки у протистоянні. Тепер греки продовжать боротьбу у Лізі Європи.

Ліга Чемпіонів. 2-й раунд кваліфікації. Гра-відповідь

«Панатінаїкос» (Греція) – «Рейнджерс» (Шотландія) – 1:1 (1:3 – за сумою двох матчів)

Голи: Джурічич, 54 – Гассама, 60

Отже, грецький клуб вилетів у Лігу Європи та зіграє там з «Шахтарем», якщо «гірникам» вдасться здолати «Бешикташ». 

Сьогодні, 31 липня, донецький «Шахтар» продовжить боротьбу у єврокубках матчем проти турецького «Бешикташа».

Гра-відповідь кваліфікації Ліги Європи «Шахтар» – «Бешикташ» пройде на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Гру «Шахтар» – «Бешикташ» у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Нагадаємо, у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи донецький «Шахтар» обіграв турецький «Бешикташ» із рахунком 4:2.

Як повідомлялося, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026.

На цій стадії визначено потенційних суперників українських клубів, що виступають у другому раунді кваліфікації – «Олександрії» та «Полісся». Обидва колективи стартують із другого раунду: «Олександрія» грає з сербським «Партизаном», а «Поліссю» протистоятиме клубу «Санта Колома» з Андорри.

У разі вдалого проходження другого раунду, у третьому раунді кваліфікації «Олександрія» зустрінеться з переможцем пари «Мідтьюлланд» (Данія) – «Хіберніан» (Шотландія), а на «Полісся» очікує побачення з сильнішим у парі «Пакш» (Угорщина) – «Марібор» (Словенія).

Щодо «Шахтаря», який бере участь у другій кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від турецького «Бешикташа» гірники автоматично потраплять до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем пари «Сент Патрікс» (Ірландія) – «Нимме Калью» (Естонія). 

Третій раунд кваліфікації Ліги конференцій

«Олександрія» (Україна)/«Партизан» (Сербія) – «Мідтьюлланд» (Данія)/«Хіберніан» (Шотландія)

«Полісся» (Україна)/«Санта Колома» (Андорра) – «Пакш» (Угорщина)/«Марібор» (Словенія)

«Сент Патрікс» (Ірландія)/«Нимме Калью» (Естонія) – «Бешикташ» (Туреччина)/«Шахтар» (Україна)

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 7-го та 14 серпня. Переможці пар пройдуть до раунду плей-оф, а клуби, які поступляться, завершать виступи у єврокубках.

Теги: ФК «Панатінаїкос» НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга Європи

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