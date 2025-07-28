Став відомий склад збірної України з пляжного футболу на четвертий етап Євроліги-2025

Четвертий етап Євроліги-2025 проходитиме 1-3 серпня в Кишиневі

У середу чоловіча збірна України з пляжного футболу вирушить до Молдови для участі в четвертому відбірному етапі Євроліги-2025 у дивізіоні А. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходитимуть із 1-го до 3 серпня в Кишиневі. Головний тренер нашої команди Микола Костенко оприлюднив склад на цей турнір. Наставник може розраховувати на 12 виконавців.

Склад збірної України з пляжного футболу на четвертий етап Євроліги-2025

Воротарі: Андрій Неруш (BSC Sunrise), Олександр Пославський («Альтернатива»).

Польові гравці: Олександр Корнійчук, Антон Росс (обидва – «Альтернатива»), Андрій Борсук, Олександр Самойленко (обидва – BSC Sunrise), Олег Зборовський, Максим Войток, Іван Глуцький (усі – «Сервіт»), Дмитро Войтенко, Ярослав Заворотний, Ігор Левченко (усі – «Вибір ДЮСШ-10»).

Микола Костенко також окреслив цілі синьо-жовтих на престижних змаганнях та розповів про підготовку до них.

«30 липня ми вирушаємо з Києва до Молдови, а вже 31-го в нас заплановане офіційне тренування в Кишиневі. 1 серпня граємо з Францією, 2-го – з Латвією й 3-го – з Італією. Суперники в нас не менш серйозні, ніж на першому етапі. Італійці завжди перебувають у числі топкоманд. Французи ж чудово виступили на відбірному етапі в Іспанії: посіли перше місце у своїй групі, набрали дев'ять очок. Вони переграли навіть чинних чемпіонів Євроліги – португальців. Усі лідери в строю плюс з'явилося декілька молодих виконавців. Але найголовніше – вони в дуже гарному функціональному стані, за рахунок чого просто переїхали Португалію. Тому наш перший матч, із Францією, умовно кажучи, буде визначальним. Наше завдання-мінімум, щоб стовідсотково вийти до Суперфіналу, – дві перемоги у групі. Але, ясна річ, ми ставимо перед собою максимальне завдання – виграти цей тур, здобувши три перемоги», – сказав Микола Костенко.

Групи Євроліги-2025 із пляжного футболу

Група 1: Франція, Україна, Італія, Латвія.

Група 2: Іспанія, Польща, Данія, Молдова.

Календар матчів збірної України в Євролізі-2025

01.08. Україна – Франція (18:30)

02.08. Україна – Латвія (18:30)

03.08. Італія – Україна (18:30)

Збірна України з пляжного футболу брала участь у першому етапі відбору до Суперфіналу Євроліги-2025. На змаганнях в іспанському містечку Ель-Пуерто-де-Санта-Марія синьо-жовті набрали шість очок і посіли друге місце в групі 1. Українці переграли Німеччину (3:2) та Грузію (5:1), але поступилися Іспанії (3:5).

Нагадаємо, мадридський «Реал» пропустив 84 м'ячі в сезоні 2024/2025, тим самим повторивши клубний антирекорд.