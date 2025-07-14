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«Челсі» розгромив ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Челсі» розгромив ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025
фото: АР

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0

«Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025, «Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0, передає «Главком».

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Це вже третій фінал КЧС в історії «Челсі»: у 2012 році вони поступилися «Корінтіансу» (0:1), а у 2022-му здобули трофей, перемігши «Палмейрас».

Як відомо, 13 липня, о 22:00 за київським часом розпочався фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу з футболу – ПСЖ – «Челсі». 

Гра ПСЖ – «Челсі» пройшла на арені «Мідоулендс Стедіум» в Іст-Резерфорді, штат Нью-Джерсі.

Президент США Дональд Трамп разом з першою леді Меланією долучились до перегляду фінального поєдинка клубного чемпіонату світу з футболу – ПСЖ – «Челсі».

Трам сидів поруч із президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, ПСЖ став другим фіналістом клубного чемпіонату світу-2025, здобувши переконливу перемогу над мадридським «Реалом» у півфіналі – 4:0.

Раніше англійський «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0.

Теги: ФК Челсі ФК Парі Сен-Жермен НОВИНИ ФУТБОЛУ

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