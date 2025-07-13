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ПСЖ – «Челсі»: де дивитися фінал клубного чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ПСЖ – «Челсі»: де дивитися фінал клубного чемпіонату світу
В Україні матч ПСЖ – «Челсі» наживо транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт»
фото: DAZN

Гра ПСЖ – «Челсі» відбудеться на арені «Мідоулендс Стедіум» в Іст-Резерфорді

Сьогодні, 13 липня, відбудеться фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу з футболу – ПСЖ – «Челсі». Про це повідомляє «Главком».

Гра ПСЖ – «Челсі» відбудеться на арені «Мідоулендс Стедіум» в Іст-Резерфорді. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом.

Де дивитися гру ПСЖ – «Челсі»

В Україні матч ПСЖ – «Челсі» наживо транслюватиметься на платформах «Суспільне Спорт» та місцевих телеканалах «Суспільного» .

Також поєдинок транслюватиме медіасервіс Megogo. 

Нагадаємо, ПСЖ став другим фіналістом клубного чемпіонату світу-2025, здобувши переконливу перемогу над мадридським «Реалом» у півфіналі – 4:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

ПСЖ – «Реал» 4:0

Голи: Руїс (6, 24), Дембеле (9), Рамуш (87)

Також «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0.

Клубний чемпіонат світу. Півфінал

«Челсі» (Англія) – «Флуміненсе» (Бразилія) – 2:0

Голи: Жоао Педро, 18, 56.

Вирішальний матч відбудеться в Іст-Резерфорді, Нью-Джерсі, у неділю, 13 липня, о 22:00 за київським часом.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі ФК Парі Сен-Жермен

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