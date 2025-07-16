Визначився суперник «Динамо» у кваліфікації Ліги чемпіонів

Цього сезону кияни розпочнуть свій шлях у єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Визначився перший суперник «Динамо» у єврокубковому сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

Цього сезону кияни розпочнуть свій шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У цьому раунді суперником «біло-синіх» стане переможець пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

У першому матчі у Вільнюсі перемогу здобули господарі поля з рахунком 2:0.

У матчі-відповіді мальтійці відіграли два мʼячі вже у першому таймі. На 35-й хвилині рахунок відкрив Саліу Тіуне, а на 41-й подвоїв Мбонг.

У другому таймі команди голів не забивали, як і у екстра-таймі, тож доля путівки до наступного раунду вирішилася у серії післяматчевих пенальті. У серії, яка тривала аж по 14 ударів, перемогу здобула мальтійська команда з рахунком 11:10.

Перший матч на полі суперника відбудеться 22 липня та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Матч-відповідь у Любліні буде проведено 29 липня, початок о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував сутичку після фінального матчу клубного чемпіонату світу.

Енріке став учасником сутички, в якій спочатку штовхнув, а потім схопив за горло нападника «Челсі» Жоао Педро.

Тренер вважає, що форвард лондонців першим спровокував конфлікт.

«Я – ідіот. Він стояв там, штовхав мене. Я торкнувся його, і він накинувся на мене», – заявив Енріке.

Сутичку розпочав воротар «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма, який, накинувся на Педро. Вони почали сперечатися, і, коли Ашраф Хакімі жестом показав, що той надто багато говорить, у конфлікт втрутився Енріке. Незважаючи на спроби Кімпембе утримати його, він дав Педро ляпаса.

Як повідомлялося, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).