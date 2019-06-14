«Альбасете» Зозулі програв перший матч плей-оф за вихід у Прімеру (відео)
Після виїзної поразки Романові Зозулі і його «Альбасете» відігратися буде вкрай складно
ФК «Альбасете»
Український нападник провів на полі усі 90 хвилин
«Альбасете» українського нападника Романа Зозулі програв перший півфінальний матч плей-оф за право вийти у Прімеру (найвищий дивізіон чемпіонату Іспанії).
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Команда Луїса-Міґеля Раміса поступилася на виїзді 0:2 «Мальорці».
Перший м'яч у цій зустрічі на 23-й хвилині забив агрентинець Леонардо Суарес.
На 89-й хвилині подвоїв перевагу Даніель Родріґес.
Зозуля відіграв усі 90 хвилин.
Нагода виправити ситуацію в українця і його партнерів за командою буде у неділю, 16 червня, коли «Альбасете» прийме матч-відповідь на власному полі.
В іншому півфіналі плей-оф за боротьбу у Прімері «Депортіво» з Ла-Коруньї переграв 4:2 «Малаґу».
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