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    «Альбасете» Зозулі програв перший матч плей-оф за вихід у Прімеру (відео)

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    Після виїзної поразки Романові Зозулі і його&nbsp;&laquo;Альбасете&raquo; відігратися буде вкрай складно - «Альбасете» Зозулі програв перший матч плей-оф за вихід у Прімеру (відео)
    Після виїзної поразки Романові Зозулі і його «Альбасете» відігратися буде вкрай складно
    ФК «Альбасете»

    Український нападник провів на полі усі 90 хвилин

    «Альбасете» українського нападника Романа Зозулі програв перший півфінальний матч плей-оф за право вийти у Прімеру (найвищий дивізіон чемпіонату Іспанії).

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    Команда Луїса-Міґеля Раміса поступилася на виїзді 0:2 «Мальорці».

    Перший м'яч у цій зустрічі на 23-й хвилині забив агрентинець Леонардо Суарес.

    На 89-й хвилині подвоїв перевагу Даніель Родріґес.

    Зозуля відіграв усі 90 хвилин.

    Нагода виправити ситуацію в українця і його партнерів за командою буде у неділю, 16 червня, коли «Альбасете» прийме матч-відповідь на власному полі.

    В іншому півфіналі плей-оф за боротьбу у Прімері «Депортіво» з Ла-Коруньї переграв 4:2 «Малаґу».

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